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  •   Sofi Bank’ın Bilançosunda 170 Milyon Dolarlık Kripto Varlık: Detaylı Analiz

Sofi Bank’ın Bilançosunda 170 Milyon Dolarlık Kripto Varlık: Detaylı Analiz

Özet

  • - San Francisco merkezli Sofi Bank, 2. çeyrekte 170 milyon dolarlık kripto varlık bulundurduğunu duyurdu.
  • - Amerika Birleşik Devletleri'nde 6 milyondan fazla müşteriye hizmet veren banka son çeyreğe göre kripto varlıklarını önemli ölçüde artırdı.
  • - Bankanın portföyünde Bitcoin, Ethereum, DOGE, Cardano gibi farklı kripto paralar bulunuyor.
  • - Piyasaya Etkisi: Pozitif
15:30
10 Ağustos 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

San Francisco merkezli Sofi Bank 2. çeyrek kazanç raporunda bilançosunda 170 milyon dolar değerinde kripto varlık tuttuğunu açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri’nde 6 milyondan fazla müşteriye hizmet veren banka son çeyreğe kıyasla kripto varlıklarında önemli bir artışa gitti.

Banka Hizmetleri Şaşırttı

Açıklanan rapora göre bankanın elinde Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Cardano, Solana, Dogecoin ve Ethereum Classic bulunuyor. Toplam 170 milyon dolarlık yatırımın 82 milyon dolarlık kısmı Bitcoin, 55 milyon dolarlık kısmı Ethereum’dan oluşurken, DOGE 5 milyon dolar ile üçüncü, ADA ise 4,5 milyon dolar ile dördüncü sırada yer alıyor. Bir yatırımcı sunumu ayrıca SoFi’nin 500.000’den fazla müşteriyi bünyesine kattığını ve şu anda 22’den fazla kripto para birimi için ticareti desteklediğini ortaya koydu.

Sofi Bank sadece kripto varlıkları bünyesinde barındırmakla kalmıyor aynı zamanda müşterilerin çeşitli kripto para birimleri alıp satmasına da izin veriyor fakat herhangi bir stake hizmeti sunmuyor. ABD’li banka Coinbase kripto borsası ile Eylül 2019’da müşterilerine kripto hizmetleri sunmaya başladı. Banka, kripto hizmetleri sunmaya ilk başladığında bir banka değildi ve Şubat 2022’de lisans aldı bu da onu kripto hizmetleri sunan birkaç tam bankadan biri haline getirdi.

Bankaların Kripto Hizmeti

Sofi Bank‘ın kripto varlık hizmeti Federal Rezerv ve kanun yapıcılar nezdinde pek de iyi karşılanmadı. Kasım 2022’de bir ABD Senatosu komitesi Sofi’nin bankacılık yasasına uyumunu sorgularken Ocak 2024 tarihini de hatırlattı. ABD’li kanun koyucular hasarı kontrol altına almak ve müşterilerin fonlarını kurtarmak için acele etti ancak düzenleyiciler bankanın çöküşünden kripto sektörünü sorumlu tuttuğu için gelecekte bu tür ortaklıklara kesinlikle bir çentik attı.

Kriptonun ana akım bankacılıkla ilişkilendirilmesi kitlesel benimseme için çok önemli bir adım olarak görülüyor. Bununla birlikte birkaç kripto devinin çöküşünün ardından kripto varlık dostu bankaların çöküşü de bu tür derneklerin geleceği konusunda bir şüphe yarattı.

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