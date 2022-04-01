Bu ülkeden sızdırılan taslak rapor'a göre ülkedeki bankalar, kripto para birimleriyle hizmet vermeye yeşil ışık yakabilir.

Ülkeler kripto para birimleri ile ilgili çalışmalarını sürdürmeye devam ederken Güney Kore‘den dikkat çeken bir taslak rapor gündeme geldi. Öyle ki bu taslak rapor’a göre ülkedeki bankalar, kripto para birimleriyle hizmet vermeye yeşil ışık yakabilir.

Güney Kore’den Dikkat Çeken Rapor

Sızdırılan bir taslak rapora göre, Kore Bankalar Federasyonu (KFB), Güney Kore’nin yeni başkanlık yönetiminden kripto para birimlerine hizmet veren yerel bankaları onaylamasını talep edebilir.

Kore Bankalar Federasyonu (KFB), sızdırılan raporda bankaların kripto ticaret platformları, e-cüzdanlar ve saklama hizmetleri de dahil olmak üzere sanal varlık işlerini sürdürmelerine izin verilmesi gerektiği belirtildi.

Taslakta, güvenilir bankaların girişinin, kara para aklamayı önlemeye odaklanan mevcut kripto düzenlemeleriyle uygun yatırımcı koruma önlemlerinin eksikliğine karşı koyabileceğinin de altı çizildi.

Sızdırılan bu taslak rapor, Cumhurbaşkanlığı Geçiş Komitesi’ne bankacılık sektörüyle ilgili önemli görüşlerin sunulmasını amaçlayan raporun ilk taslağı iken, rapor incelenmek üzere yerel bankalara dağıtıldı.

KFB Temsilcisinden Açıklama Geldi

Yaşanan bu olayın ardından Kore Bankalar Federasyonu’ndan (KFB) bir temsilci konuya yönelik bir takım açıklamalarda bulundu. Temsilci, Forkast’a verdiği demeçte sızdırılan rapordaki içeriğin henüz kesinleşmediğini ve bankaların bu talepleri yerine getiremeyebileceklerini belirtti.

Güney Kore’deki yasalar, hali hazırda yerel bankaların kripto para birimiyle ilgili işletmeleri çalıştırmasını sınırlandırıyor.

Ancak Güney Kore bankaları şu anda yerel kripto ekonomisine kripto para borsalarında finansal hizmet ortakları olarak veya saklama hizmetlerine yatırım yaparak katılıyor.