RIPPLE (XRP)

Sıradaki Ripple Mı? XRP Coin Aralık Ayı Hedefi

Özet

  • Ara temyiz ve sahte BlackRock haberinin ardından XRP Coin önemli darbeler aldı.
  • Günlük ve 4 saatlik grafikte XRP Coin yükseliş sinyalleri gönderiyor.
  • 0,65 dolar üstü kapanışlarda 0,93 ve 1,35 dolar test edilebilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı son derece sürpriz bir yükseliş yaşadı ve 44.000 doları aştı. Geçtiğimiz haftaya kadar birçok analist diplerden bahsediyordu. Hatta Capo isimli analist Binance uzlaşısının ardından 12.000 dolar hedefine doğru hareketin başlayacağını birçok kez söyledi. Fakat olmuyor, trend yönü belirlendikten sonra fiyat sürekli olarak yukarı veya aşağı gidiyor. Peki XRP Coin cephesinde son durum ne?

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Ripple (XRP)XRP Coin Fiyat Hedefi

Ripple (XRP)

Temmuz ayındaki zaferin ardından ara temyiz sürecinde XRP Coin satıcıların eliyle kazanımlarını sildi. Ardından tam 0,75 dolar üzerinde yeni zirveler yapacak derken de sahte BlackRock ETF haberi satıcıları çağırdı. İki büyük hareketin ardından şimdi Bitcoin beklenen yükselişine başladı. Ancak XRP fiyatı bundan henüz istenen ölçüde yararlanabilmiş değil.

Aylık grafikte XRP Coin için yükseliş eğilimi devam ediyor. MACD artışı destekliyor ancak RSI nötr bölgede. Fiyat 0,75 dolar bölgesindeki önemli dirençte yaşanan düşüşün ardından 0,382 Fibonacci desteğini 0,57 dolarda test etti. Şimdiyse destekten yeniden toparlanan fiyat 0,75 dolar bölgesini aşmak için yeni testine hazırlanıyor.

Eğer BTC ani düşüşler yaşamazsa bu ay için beklenti XRP Coin fiyatının 0,75 dolar direncini test edeceği yönünde. 0,63 doları aşmaya çabalayan fiyat için kritik alan 0,65 dolara kadar olan arz bölgesi. Bu seviye aşılırsa direnç testi de gerçekleşebilir.

XRP Coin Fiyat Hedefi

Haftalık grafikte golden cross yükselişe işaret ederken RSI ve MACD göstergeleri zayıflık gösteriyor. Karışık sinyallere rağmen haftalık grafikte de 0,75 dolar direncini test etmeye meyilli bir görünüm var. Eğer boğalar bunu başarabilirse 0,923 ve 1,35 doları hedefleyebilir.

XRP Coin’in günlük grafiğindeki okumalar yükselişin daha baskın olduğunu söylüyor. Dört saatlik grafik de XRP göstergeleri ağırlıklı olarak yükseliş eğilimindeydi. Burada da bir golden cross var ve uzun süredir devam eden (fitiller, iğneler hariç) 0,574-0,65 dolarlık dar aralıktaki hareket artık sona erebilir. Bu konsolidasyon aşaması, Ripple‘ın yakında bu yatay hareketten kopabileceğini ve potansiyel olarak önemli bir dalgalanmaya yol açabileceğini gösteriyor.

Sonuç olarak kısa vadeli grafiklerdeki iyimserlik eğer BTC önemli kayıplar yaşamaz ve güçlü kalırsa hızlı bir toparlanmayı tetikleyebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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