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Besin ve enerji haricindeki mal ve hizmetlerin tüketiciye maliyetini gösteren bir veri olan ABD PCE verisi az önce açıklandı. Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksi (yıllık) de Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Listesi (aylık) de beklentilerin üzerinde geldi.

Fed Son Dakika

ABD’deki ekonomik gidişat ve enflasyona ilişkin kritik veriler, FED faiz kararlarına etki eden en önemli faktörler arasında bulunuyor. Besin ve enerji haricindeki mal ve hizmetlerin tüketiciye maliyetini gösteren bir veri olan ABD PCE verisi de FED’in yakından takip ettiği önemli göstergelerden birini oluşturuyor.

Kripto para piyasası, son haftalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle yeniden hareketlendi. FED Başkanı Jerome Powell’ın geçen hafta yaptığı bir basın açıklamasında Haziran ayı toplantısında faiz artırımına devam edilemeyebileceğine yönelik sinyaller vermesiyle beraber piyasada da Haziran ayı toplantısında faiz oranlarının sabit bırakılabileceğine yönelik beklentilerin artmasına neden oldu. Öte yandan faiz kararına ilişkin bu tartışmalar devam ederken az önce ABD PCE verisi de açıklandı. Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksi (yıllık) de Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Listesi (aylık) de beklentilerin üzerinde geldi.

Çekirdek PCE (Yıllık) – Açıklanan: %4,7 (Beklenti: %4,6 Önceki: %4,6)

Çekirdek PCE (Aylık) – Açıklanan: %0,4 (Beklenti: %0,3 Önceki: %0,3)

Kripto Paralar Yükselecek mi?

ABD PCE verisinin beklentilerin üzerinde açıklanmasına karşın lider kripto para birimi Bitcoin’de sert bir fiyat hareketi kaydedilmedi. Güne düşük oranlı bir değer artışı ile başlayan Bitcoin (BTC), 26.450 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre son 24 saatte %0,15’lik bir artış ile 1,11 trilyon dolara ulaştı. Öte yandan kripto para piyasası, güne nispeten düşük bir volatilite ile başladı. Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 32 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.