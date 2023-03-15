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Kripto para piyasalarında volatilite artıyor ve tam 1 hafta sonra Fed’in faiz kararını öğreneceğiz. Gündem oldukça yoğun. Bitcoin fiyatının çift haneli iniş/çıkışlarından da bunu kolayca anlayabilirsiniz. Powell zor bir karar vermek zorunda ve büyük oranda kararı şekillendi. Son gelen veriyle birlikte Fed’in faiz artırımı noktasında kararı daha netleşiyor.

ABD Şubat Üretici Enflasyonu

Biraz önce ABD ÜFE verisi geldi ve beklenti %5,4 seviyesindeydi önceki açıklanan rakam ise yıllıkta %6’da kalmıştı. Dün tahminler doğrultusunda gelen TÜFE, Powell’ın halen gidilecek yolu olduğunu gösteriyordu. Peki ÜFE verisi nasıl geldi?

Beklenti: %5,4

Önceki: %6

Açıklanan:%4,6

ÜFE verisinin beklentinin çok altında gelmesiyle birlikte Bitcoin yeniden 25.000 doları aştı. ÜFE verisinin beklentinin çok altında gelmesiyle birlikte Bitcoin yeniden 25.000 doları aştı. Üretici enflasyonunun bu denli hızlı düşmesi ürün maliyetini de olumlu etkileyeceği için TÜFE verisini de destekleyecektir. Özellikle mal ve hizmetlerdeki artan fiyatların kısıtladığı enflasyon düşüşü üretici maliyetlerindeki zayıflamayla birlikte hız kazanabilir. Çekirdek ÜFE tarafında aylıkta 0,4% yüzde artış beklenirken artış olmadı. En önemli detaylardan biri de budur. Aylık bazda manşet ÜFE’nin -0,1% oranında düşmesi de pozitiftir.

Kripto Paralar Yorum

Dün gelen TÜFE ve bugün gelen ÜFE verisi kripto paralar için pozitif sonuçlar doğurdu. Powell önceki hafta yaptığı açıklamada gelecek veriler ışığında kararlar alacaklarını söylemişti. Enerji fiyatlarındaki devam eden düşüşü ve 70 doların altına sarkan petrolü (Mart ayında) hesaba katarsak 12 Nisan tarihinde açıklanacak enflasyon verisinin de düşük gelmesi muhtemeldir. Tüm bu şartlar altında bankacılık krizini de hesaba katarsak Fed için 50bp faiz artışı şimdilik rafa kalkmış olmalı. Faizlerin gecikmeli etkilerini görmek istediğini söyleyen Powell eğer finans cephesini desteklemek isterse önümüzdeki hafta faiz artışında sona geldiklerini açıklayabilir.

Aralık ayında %5,1 faiz tavanını açıklayan Fed’in bu zirveden önce artışları kesmesi piyasada büyük bir coşkuya neden olacaktır. Bitcoin ve diğerleri bu süreçte önemli kazanımlar elde edebilir. Yine de şimdilik piyasadaki genel beklenti halen 25bp artış yapılıp sonraki toplantıda tavana ulaşılacağı yönündedir.