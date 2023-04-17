Shiba Inu'da kritik günler başladı. Binance büyük tetiklemeye sebep oldu. Taşınan 3.5 trilyon SHIB'in akıbeti kripto parayı nereye götürebilir?

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En büyük ikinci meme kripto olan Shiba Inu, geçen hafta Bitcoin (BTC) fiyatının yükselmesiyle hafif bir toparlanma kaydetti. Bununla birlikte, dünyanın en büyük kripto borsası Binance’in bazı kararlar almasının ardından listesini yükseltmeye karar vermesiyle birlikte SHIB fiyatının bir artış görmesi beklenilebilir. Bu arada, kripto balinalarının Binance haberinin ardından trilyonlarca Shiba Inu Coin’i taşıması dikkatlerden kaçmadı.

3,5 Trilyon SHIB Hareket Halinde

Piyasada gerçekleşen büyük kripto para hareketlerini takip eden WhaleAlert tarafından alınan verilere göre, kripto balinaları tek bir işlemde 3,48 trilyon Shiba Inu Coin taşıdı. 40,2 milyon dolar değerindeki SHIB token, bilinmeyen iki cüzdan arasında taşındı. Bu işlemin, Binance SHIB’yi inovasyon bölgesinden çıkarmaya karar vermeden önce kaydedildiğine dikkat etmek önemlidir.

Binance yakın zamanda yaptığı bir duyuruda, Shiba Inu da dahil olmak üzere birkaç tokenı 18 Nisan 2023’ten itibaren inovasyon bölgesinin dışına taşımaya karar verdi. Frax Share (FXS), Trust Wallet Token (TWT) ve 1INC’in (1INCH) bu taşımanın bir parçası olacağı açıklandı. İnovasyon Bölgesinin kripto borsasını daha güvenli bir yer haline getirmek için tanıtıldığını ekledi. Ancak, bu tokenler projelerinin yüksek standartları karşıladığını kanıtladı.

Shiba Inu Yakım Oranı Düştü

ShibArmy, bu büyük duyurunun ardından gözle görülür bir miktarda fiyat artışı beklediğini farklı paylaşımlarla belirtti. Ancak, Shiba Inu fiyatı son bir saat içinde %2 arttı ve önceki kaybı da ortadan kaldıran bir hareket sergiledi. SHIB, yazım saatine göre ortalama 0.000011 dolar fiyatından işlem görüyor. 24 saatlik işlem hacmi %3 artarak 327,7 milyon dolar oldu.

Elde edilen verilere göre, Shiba Inu Burn oranı son 24 saatte %86’lık bir düşüş yaşadı ve geçen hafta gerçekleşen o muhteşem yakım oranlarını mumla arattı. ShibArmy geçtiğimiz gün boyunca ölü bir cüzdana yalnızca 31 milyon SHIB aktarmayı başardı.