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Sıcak Gelişme! Upbit Bu Altcoin’i Listeliyor! Fiyat Sert Yükseldi

Özet

  • Kripto para dünyasında sıcak bir gelişme var.
  • Upbit bir altcoin’i listeleyeceğini açıkladı.
  • Upbit’in listeleyeceği altcoin Axelar (AXL).
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Bitcoin ve altcoin dünyasında günün önemli bir gelişmesi olarak Güney Kore merkezli kripto para borsası Upbit bir altcoin’i listeleyeceğini duyurdu. Upbit, kripto para piyasasına yeni bir ekleme yapmaya hazırlanıyor ve altcoin AXL’yi (Axelar) listeliyor. Bu entegrasyon, platformda bulunan dijital varlıkların genişlemesine işaret ederek, kullanıcılara sürekli gelişen kripto ortamında daha fazla fırsat sunuyor.

İçerikler
AXL için Sorunsuz GeçişAXL (Axelar) Hakkında

AXL için Sorunsuz Geçiş

Upbit kullanıcıları, AXL için para yatırmaya başlayabilecekler. Borsadan yapılan açıklamada güvenli bir ticaret ortamı sağlamak için, AXL’in BTC Piyasasına eklenmesinin ilk aşamasında belirli koşullar uygulanacağı vurgulandı. Bu koşullar arasında ilk 5 dakika için alım emirlerine yönelik kısıtlamalar ve bir önceki günün kapanış fiyatına dayalı satış emirlerine yönelik sınırlamalar yer alıyor.

AXL veya herhangi bir dijital varlıkla ilgili işlem yapmadan önce Upbit, kullanıcılara yatırım risklerini dikkatlice değerlendirmelerini tavsiye etti. Dijital varlıklar, spekülatif talep ve düzenleyici değişikliklerden etkilenen keskin fiyat dalgalanmalarına karşı hassas.

Upbit, kullanıcıları muhakemelerini kullanmaya teşvik ederek meydana gelen potansiyel kayıpların yatırımcının sorumluluğunda olduğunu vurguladı. Ayrıca Upbit, özellikle kaynağı belli olmayan büyük miktarlar için yatırılan fonların kaynağının araştırılmasının önemini vurgulamakta. Bu durum tespiti, Upbit’in güvenli bir ticaret ortamı yaratma taahhüdüyle uyumludur ve düzenleyici standartlarla uyumlu bir adım.

AXL (Axelar) Hakkında

Cosmos SDK kullanılarak oluşturulan Blockchain Axelar, çeşitli Blockchain ağları arasında iletişim sağlamaya odaklanmakta. Axelar’ın yerel tokeni olan AXL, ekosistemde çok önemli bir rol oynuyor. Doğrulayıcı olarak stake etmekten işlem ücretlerini karşılamaya ve yönetişim katılımını kolaylaştırmaya kadar AXL, Axelar ağının bel kemiği olarak hizmet veriyor.

AXL’in Upbit tarafından listelenmesiyle kullanıcılar, çeşitli Blockchain ağları arasında kesintisiz iletişim ihtiyacını karşılayan bir Blockchain çözümüne erişim kazanacak.

Gelişmenin ardından AXL fiyatında sert yükseliş meydana geldi. Axelar yazıyı yazarken yüzde 38 artışla fiyatını 0,87 dolara taşıdı.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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