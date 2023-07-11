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Kripto para yatırımcıları heyecanla spot bir Bitcoin ETF’in onaylanmasını bekliyor. Yıllardır bu heyecan devam ediyor. Son gelişme ETF onayıyla ilgili olmasa da yakında büyük müjdenin de geldiğini görebiliriz. Bugün büyük müjde için ön hazırlık niteliğinde önemli bir adım atıldı. Haberin ardından Coinbase hisseleri hızla yükselişe geçti.

Coinbase (COIN) Yükseliyor

CBOE bugün Coinbase ile gözetim paylaşım anlaşmalarına girmek için “şartlar üzerinde anlaşmaya vardığını” açıkladı. 5 ETF başvurusu için gerekli değişiklikle yapıldı. Önceki başvurularda borsanın bu anlaşmayı yapmayı beklediği belirtilmişti.

Borsa, değişikliklerden birinde “21 Haziran 2023 tarihinde, Borsa, ABD merkezli ve ABD Doları cinsinden Bitcoin ticaretinin önemli bir bölümünü temsil eden Bitcoin için Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir spot trade platformunun operatörü olan Coinbase, Inc. (‘Coinbase’) ile bir gözetim paylaşım anlaşması (‘Spot BTC SSA’) imzalamak için şartlar üzerinde anlaşmaya vardı ve ilgili bir şartname imzaladı” dedi.

CBOE tarafından atılan adımın ardından COIN hisseleri bugün %16 oranında yükselerek 90 dolar sınırına dayandı.

5 Spot Bitcoin ETF

Yakın zamanda BlackRock dahil birçok ETF ihraççısı başvurusunu güncellemişti. Bu güncellemeleri SEC’in isteği doğrultusunda yaptılar. İsmi gizli tutulan SEC yetkilisinin WSJ’a yaptığı açıklamada gözetim, saklama konusunda destek alınacak şirketle anlaşmaların tamamlanması gerektiğini söylemişti. Son hamlelerle birlikte ETF başvurusu için gözle görülür bir eksik kalmadı. Ayrıca SEC’in direkt olarak başvuruları reddetmek yerine bu eksikliği sızdırıp giderilmesini talep etmiş olması da heyecanı katladı. Birçok uzman “SEC eğer onay vermeyecekse neden eksiklerin giderilmesini istiyor?” sorusunu yöneltti.

Değişiklikler, Wise Origin Bitcoin Trust, WisdomTree Bitcoin Trust, VanEck Bitcoin Trust, Invesco Galaxy Bitcoin ETF ve ARK 21Shares Bitcoin ETF için yapıldı. BlackRock ve Fidelity gibi büyük isimler de dahil olmak üzere giderek daha fazla firmanın Coinbase’i gözetim paylaşım ortağı olarak listelemesiyle spot bitcoin ETF için yarış devam ediyor.