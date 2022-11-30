Okuma Süresi: 3 Dakika

Bugün kripto paraları da ilgilendiren bazı önemli veriler açıklandı. Ve akşam Fed Başkanı önemli bir konuşma yapacak. Tüm bunlar dolar endeksini (DXY) ve doğal olarak kripto paraları da etkiliyor. Kral kripto para birimi son 24 saatte 17.000 doları aşsa da bu bölgenin üzerinde kalıcılık gösteremedi. Ancak son veriler akşam Powell tarafından yapılacak açıklamaların sinyalleriydi. Kripto paralarda volatiliteye hazır olun.

Kripto Paraları Etkileyen Veriler

Pazar günü bugüne dair önemli gelişmeleri paylaşmıştık. Kripto para yatırımcılarını da ilgilendiren birçok veri bugün açıklandı ve bunların bir kısmı kripto paraların aleyhine görünüyor. Peki akşam Fed Başkanı Powell nasıl bir konuşma yapacak? Konuşmanın ardından açıklanacak önemli rapor ne anlama geliyor? Öncelikle bugün açıklanan önemli verilere göz atalım. Sonrasında bunların kripto paralar için ne anlama geldiğinden bahsedelim. Dolar endeksi (DXY) yazı hazırlandığı sırada 106,39 seviyesinde bulunuyor. Endeks dünkü 106,8 zirvesinden dönüyor gibi görünüyor.

Bugün açıklanan önemli veriler;

13:00’da Avrupa Birliği enflasyon verisi açıklandı. Beklenti %10,4 iken Açıklanan %10 oldu.

ABD GSYİH beklentinin 0,02 puan üzerinde %2,9 olarak açıklandı.

ADP Tarım Dışı İstihdam Değişimi beklentinin 26.000 üzerinde 127.000 olarak açıklandı. Öncekine göre düşüş var.

İlerleyen saatlerde ise şu veriler gelecek;

JOLTS İş Olanakları 18:00

Askıdaki Konut Satışları 18:00

Fed Cook Konuşması 20:35

Fed Başkanı Powell Konuşacak 21:30

Fed Bej Kitabı 22:00

Kripto Paralar Nereye Gider?

AB enflasyon verisinin iyi gelmesi dolar endeksi için kötü ancak kripto paraların lehine bir gelişmedir. ABD GSYİH beklenti üzeri geldi önceki verinin üzerinde yani teknik resesyon ihtimali zayıflamış gibi görünüyor. Elbette resesyon sinyali diyebileceğimiz çok daha fazla veri var. Akşam Powell bu konuya da değinecektir. Doğru yolda olduklarını ve yavaş da faizleri artırmaya devam edeceklerini söyleyecektir. Bej kitap ekonomiye dair görünüme işaret ediyor burada yazan şeyleri yakından incelemek ve Powell’ın konuşmasındaki detaylarla birlikte değerlendirmek önemli.

Fed üyelerinin son yaptıkları açıklamalar Aralık ayında 50bp artış ve yavaş ancak istikrarlı artışların devamı yönündedir. Eğer Powell 75bp ve üzerinde artışlardan bahsetmezse kripto paraların aşağı yönlü ciddi bir baskı görmesi beklenmiyor. Faiz hızının yavaşlayacağına ve önümüzdeki yıl düşeceğine dair tahminlerde bulunursa kripto paralar yükselir. Sadece faiz hızının yavaşlayacağını söyler ve artışı tersine döndürmenin 2 yıl sonrası için hedeflenen bir şey olduğunu açıklarsa kripto büyük oranda yatay veya kendi özelindeki gelişmelerle +/- hareketler yapacaktır. Kendi özelindeki hareketlere örnek olarak Genesis iflas riski, zincirleme iflaslar, potansiyel katı regülasyon sinyallerini sayabiliriz.