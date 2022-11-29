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Sıcak Gelişme: Popüler Kripto Cüzdanından Önemli Duyuru! Peki Airdrop?

Solana ile ekosistemdeki güçlü projelerin de erimesi gerekmiyor. Onlar da kendilerine alternatif yollar açıyor. Peki airdrop? Önemli açıklamalar var.
17:53
29 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Solana tabanlı popüler kripto para cüzdanı 2 yeni ağa genişliyor ve bu hayatta kalabilmesi için önemli. Bugünlerde Solana ağındaki birçok projenin farklı ağlara genişlediğini görüyoruz. Solana’nın potansiyel çöküşü birçok ekibin alternatiflere yönelmesini sağladı. Solana ekosistemi NFT ve DeFi alanında büyük bir darbe yedi.

Phantom Wallet

Phantom, Solana ağındaki en popüler kripto para cüzdanı. Merkezi olmayan 0x borsasını inşa eden bir grup Ethereum geliştiricisi tarafından başlatılan bu cüzdan kullanıcı dostu deneyimi ve NFT’leri gösterme kabiliyeti sayesinde popülerliğini artırdı ve şu anda 3 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip. Solana’daki yaygın başarısı, onu MetaMask’ın piyasadaki hakimiyetine yönelik en güçlü tehditlerden biri haline getirebilir.

Phantom’un Ethereum’a giden yolu uzun zaman aldı. Kurucu ekip başlangıçta MetaMask’in daha iyi bir versiyonunu oluşturmak istiyordu ancak doğrudan rekabet etmek yerine, önce yeni oluşan bir ekosistemle başlamanın daha iyi bir pazara giriş stratejisi olacağını düşündüler. Ancak Solana’nın yaşadığı sorun cüzdanın hızla genişlemesini zorunlu hale getirdi.

Phantom Airdrop

Ethereum ve Polygon ağlarına destek ekleyecek olan cüzdan bunun devamını geleceğini söylüyor. Ekip yakında çok daha fazla ağda kullanılabilir bir ürün sunmayı hedeflediğini açıkladı. Peki birçok cüzdan ve proje belli bir aşamaya geldikten sonra erken dönem kullanıcılarını airdroplar ile ödüllendiriyor. Phantom bunu yapar mı? Phantom’un bir token sunma olasılığına gelince, bu büyük ölçüde ortadan kalkmış gibi görünüyor. Millman geçen yıl bir token sunmanın masada olduğunu ancak somut bir plan olmadığını söylemişti. Şimdi ise çok daha şüpheci görünüyor. Son yaptığı açıklama şuydu;

“Token sunmak için acele etmeyeceğiz böyle bir aciliyetimiz bulunmuyor”.

Projenin CEO’su Brandon Millman bir token sunmanın çok riskli olduğunu iddia etti. İlk olarak, özellikle airdrop’larla ilgili olarak token tekliflerini çevreleyen çok fazla düzenleyici belirsizlik olduğunu vurguladı. İkinci olarak, kötü zamanlanmış bir token lansmanının bir şirketi tek başına öldürebileceğini söyledi. Yani airdrop gelecek ancak bunun için zamana ihtiyaç var. ENS, APT, dYdX gibi airdroplar yatırımcılar binlerce dolar kazandırmıştı. Phantom da bunu başarabilir mi? Zaman gösterecek.

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