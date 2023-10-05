  Sıcak Gelişme: Popüler Altcoinden 50 Milyon Dolarlık Müjde Geldi

Kripto paralar henüz ayı piyasasından kurtulabilmiş değil ancak boğaya güçlü girmek isteyenlerin izleyeceği tek bir yol var. O da ekosistemlerini bu sakin günlerde mümkün olduğunca büyütmek ve yükseliş döneminde ilgiyi katlayacak uygulamaları bünyesine katmaktır.

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SUI Coin Haberleri

Sui Foundation birkaç dakika önce yaptığı duyuruda ek büyümeyi teşvik etmek amacıyla 117 milyon token tahsis edeceğini açıkladı. Bu yaklaşık 51 milyon dolara denk geliyor. Dolaşımdaki arzın %13,6’sını ve toplam arzının %1’ini temsil ediyor.

Sui tokenleri halihazırda piyasaya sürülmüş olduğundan, yeniden dağıtım dolaşımdaki arzı etkilemeyecektir. CoinGecko’ya göre Mayıs ayındaki mainnet’in ardından fiyat 1,4 doları görmüştü. Ardından 0,44 dolara kadar geriledi.

Duyuruda şunlar yazıyordu;

“Yeni geri gönderilen kaynaklar, Sui’de yeni nesil merkezi olmayan uygulamalar oluşturmak için geliştiricilere hibeler sunmak ve Sui’nin son teknoloji DeepBook CLOB’unu, otomatik piyasa yapıcılarını ve ağdaki likit stake ve borç verme protokollerini desteklemek de dahil olmak üzere Sui’nin gelişen ekosistemini desteklemeye yönelik olacak”

Sui Vakfı Genel Müdürü Greg Siourounis bugüne kadarki ilerlemeden pek memnun değil ve süreci hızlandırmak için bu adımı atmaya mecbur kalmış görünüyor. Yaklaşık 1 yıl önce Sui’nin kurucusu Mysten Labs 2 milyar dolar değerlemeyle 300 milyon dolar yatırım toplamıştı.

Haberin ardından SUI Coin fiyatı ciddi bir artış yaşamadı.