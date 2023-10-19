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Sıcak Gelişme: Grayscale Spot Bitcoin ETF İçin Yeni Gelişme

Özet

  • Grayscale Bitcoin Trust için S-3 kayıt beyanı dosyalandı.
  • GBTC'nin ETF'e dönüşümü için süreç devam ediyor.
  • Fidelity ve BlackRock başvuruları da SEC geri bildirimleri doğrultusunda birkaç gündür güncelleniyor.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
15:47
19 Ekim 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Dünyanın en büyük kripto varlık yöneticisi Grayscale bugünlerde 1 iyi 1 kötü haber alıyor. GBTC zaferi önemli bir adımdı. Ancak çatı şirketi DCG bugün dava edildi ve bu onun için tehlikeli bir hamle. Kripto devinin ayakta kalabilmesi için SEC’in hızlı biçimde Grayscale Bitcoin Tröst’ünü ETF’e dönüştürmesi gerekiyor.

İçerik Rehberi

Grayscale Spot Bitcoin ETF

Eğer SEC daha fazla direnmezse muhtemelen onaylanan ilk spot Bitcoin ETF’i Grayscale’e ait olacak. Bugün Dünyanın en büyük kripto varlık yöneticisi Grayscale Investments BD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (“SEC”) Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (OTCQX: GBTC) hisselerini 1933 Menkul Kıymetler Yasası (“Menkul Kıymetler Yasası”) kapsamında kaydettirmek başvurdu. S3 beyanıyla ilgili Bloomberg ETF Uzmanı James şunları söyledi.

“Bu ne anlama geliyor? GBTC’yi ETF’e dönüştürmek için yeni bir adım atıldığını görüyoruz. Zaman çizelgesi için pek bir şey ifade etmese de bu kesinlikle olumlu bir işaret”.

Yani süreç ilerliyor ve bu Cuma davanın kapanmasıyla birlikte SEC ile Grayscale arasında daha fazla iletişim açıklaması duyacağız. 2013 yılında kurulan Grayscale, dünyanın en büyük kripto varlık yöneticisi ve ETF onayına yaklaştıkça GBTC ürününün negatif primi sıfıra daha da yaklaşıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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