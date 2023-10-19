Sıcak Gelişme: Grayscale Spot Bitcoin ETF İçin Yeni Gelişme

Dünyanın en büyük kripto varlık yöneticisi Grayscale bugünlerde 1 iyi 1 kötü haber alıyor. GBTC zaferi önemli bir adımdı. Ancak çatı şirketi DCG bugün dava edildi ve bu onun için tehlikeli bir hamle. Kripto devinin ayakta kalabilmesi için SEC’in hızlı biçimde Grayscale Bitcoin Tröst’ünü ETF’e dönüştürmesi gerekiyor.

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Grayscale Spot Bitcoin ETF

Eğer SEC daha fazla direnmezse muhtemelen onaylanan ilk spot Bitcoin ETF’i Grayscale’e ait olacak. Bugün Dünyanın en büyük kripto varlık yöneticisi Grayscale Investments BD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (“SEC”) Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (OTCQX: GBTC) hisselerini 1933 Menkul Kıymetler Yasası (“Menkul Kıymetler Yasası”) kapsamında kaydettirmek başvurdu. S3 beyanıyla ilgili Bloomberg ETF Uzmanı James şunları söyledi.

“Bu ne anlama geliyor? GBTC’yi ETF’e dönüştürmek için yeni bir adım atıldığını görüyoruz. Zaman çizelgesi için pek bir şey ifade etmese de bu kesinlikle olumlu bir işaret”.

Yani süreç ilerliyor ve bu Cuma davanın kapanmasıyla birlikte SEC ile Grayscale arasında daha fazla iletişim açıklaması duyacağız. 2013 yılında kurulan Grayscale, dünyanın en büyük kripto varlık yöneticisi ve ETF onayına yaklaştıkça GBTC ürününün negatif primi sıfıra daha da yaklaşıyor.