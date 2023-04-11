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Popüler kripto para borsası olan Coinbase, Flare’ı (FLR) listeleyeceğini duyurdu! Yapılan açıklama sonrasında kripto para biriminin fiyatı hızla yükselmeye başladı! Token’daki artış devam edecek mi?

FLR Listelemesi!

Coinbase’in resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamalarda Flare’ı listeleyeceğini duyurmasının ardından kripto para biriminin fiyatı yükselişe geçti. Kripto para biriminin fiyatı, 0.03396 dolar seviyesinden işlem görüyorken haberin ardından ani bir artışla 0.03700 dolara yükseldi. Ani fiyat artışının sonrasında küçük çaplı gerileme yaşayan token yazı kaleme alındığında 0.03627 dolardan işlem görüyor.

Bununla birlikte Coinmarketcap’ten alınan verilere göre Flare, geliştiricilere diğer zincirlerden ve internetten yüksek bütünlüklü verilere merkezi olmayan erişim sağlayarak blok zincirini daha kullanışlı hale getirmeyi amaçlayan EVM tabanlı bir Layer-1 kripto para projesidir. Proje, yeni kullanım alanları ve para kazanma modelleri sağlarken, dapp’lerin tek bir dağıtım yoluyla birden fazla zincire hizmet etmesine olanak tanır. Kripto para borsasının listelemesi sonrası artış yaşayan token’da önümüzdeki günlerde bizleri neler bekliyor hep birlikte öğreneceğiz.

Kripto Paralarda Son Durum!

Öte yandan lider kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) uzun zaman sonra yatırımcılar adına psikolojik bir seviye olan 30.000 dolar bandını aştı. Kripto para birimi, Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan bankacılık krizini fırsata çevirerek ciddi artışlar kaydetti. 2023 yılına hızlı bir başlangıç yapan piyasaların amiral gemisi, yazı kaleme alındığında 30.112 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ayrıca önde gelen akıllı sözleşme platformu Ethereum’da (ETH) Shanghai yükseltmesi beklentisiyle hareketli bir süreç geçirirken, kral kripto para birimine karşı beş gün boyunca değer kaybı yaşadı. Uzmanlara göre, Ethereum’daki stake edilen token’ların piyasaya sürülme endişesiyle oluşan belirsiz ortam kripto para biriminin yükselişinin önüne geçebilir. Yazı kaleme alındığında ETH, 1.898 dolar seviyesinden işlem görüyor.