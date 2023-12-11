Sıcak Gelişme: BTC ve Kripto Paralar Neden Düşüyor? 10 Maddeye Dikkat

Kripto para piyasaları için zorlu bir haftaya girdiğimiz hepimizin malumu ve birkaç saat önce yaşananlar korkuyu besledi. Kötü zamanlarda piyasayı aşağı çekecek haberlerin yağmur gibi yağdığını hep gördük. Peki bugün kripto paraları sarsan şey ne? Bitcoin neden 40.222 dolara kadar düştü?

BTC ve Kripto Paralar Neden Düşüyor?

Senatör Warren kısa süre önce kripto paralar için yıkım anlamına gelebilecek tasarının son halini duyurdu. Kripto KYC zorunluluklarını genişleten bu tasarı son haliyle iki partiden 11 yeni destekçiye de sahip. Üstelik Warren Senato’da gerekli desteğin verileceğini de söyledi. Özellikle Ekim ayındaki Filistin-İsrail olayının ardından ABD’li kripto karşıtları kriptoya savaş açmak için bulunmaz fırsatı ele geçirdi.

WSJ tarafından yayınlanan dayanaksız rapor on milyonlarca dolarlık bağışın İsrail’e karşı silah almak için kullanıldığını ima ediyordu. Elliptic gibi önde gelen on-chain istihbarat şirketleri ise bunu yalanladı. Peki bu yasa ve harici düşüş sebeplerinin kısa özetine bakarsak ne görüyoruz? Yasa özelinde riskler şunlar;

Eğer yasalaşırsa DeFi cüzdanlarına kimlik denetimi isteniyor.

cüzdanlarına kimlik denetimi isteniyor. Bankalarda 10 bin dolar üzeri kripto işlemlerinin denetimi. (Offshore hesaplarla bağlantılı hareketlerde uygulanan sürecin kriptoya genişletilmesi vesair)

SEC ve CFTC’nin onlara bağlı kurumlara kripto suç geliri konusunda rehberlik sağlaması.

Kripto mikserleriyle bağlantılı hesapların detaylı incelenmesi. Bankalara bu inceleme, istihbarat yeteneklerinin kazanılması için baskı. Örneğin banka müşterisinin kripto mikseri kullanıp hesabına bakiye çekip çekmediğini takip edecek.

Ve daha onlarca madde. Yasa dışında mevcut olumsuz havanın nedeni ve hülasa düşüşün sebepleri şunlardır;

Cuma günü gelen istihdam verisi çok kötüydü.

Fed üyelerinin 3 yıllık faiz beklentileri Çarşamba akşamı açıklanacak ve önümüzdeki yıl için beklenen 100bp+ faiz indirim hikayesi sekteye uğrayabilir.

Fed faiz kararı gelecek.

gelecek. Powell son gelen kötü verilerin ardından şahin bir duruş benimseyip yeniden 25bp artış sinyali verebilir.

Kasım ayı enflasyon verisinin getirdiği tedirginlik var. Önceki ay Ekim enflasyonu oldukça iyi gelmişti fakat bu havanın bozulacağı endişesi var.

BTC halen riskli olan ortamda çok hızlı yükseldi kar satışlarının bir anda fiyatı aynı hızda düşüreceği endişesi yatırımcıyı daha ürkek hale getirdi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.