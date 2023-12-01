Sıcak Gelişme! Bitcoin Bu Seviyeyi Geçerek 2023 Rekorunu Kırdı

Kripto para dünyasında yeni bir gelişme ile karşınızdayız. Bitcoin 2023 rekorunu kırmış durumda. Yazıyı yazarken kripto para birimlerinin amiral gemisinin 38 bin 450 dolar seviyesini geçmiş olduğunu belirtelim. Bitcoin bu artış ile Aralık ayına yeni bir yükseliş hissiyle başladı. Direncin aşılmış olması yeni seviyelerin görülmesine neden olacak. Detaylara bakalım.

Bitcoin 2023 Rekorunu Kırdı

Bitcoin’de olumlu gelişmeler gelmeye devam ederken bu durum beraberinde bir fiyat artışını da getirdi. BTC özellikle geçtiğimiz günlerde hash gücünde önemli ölçüde bir artışa tanık olmuştu. Bu durum özellikle ağın ne kadar güçlü olduğuna da işaret etmişti.

Bir başka önemli gelişme de borsalardaki azalan BTC ile ilgiliydi. Borsalardan Bitcoin çekilmesi fiyat artışı beklentisinin büyük olduğuna işaret etmişti. Bu gelişmeler şu an fiyata da yansımış durumda.

Bitcoin İçin Önemli Bir Direnç Aşıldı

Bugün Bitcoin için önemli bir direncin kırıldığına şahit olduk. Bitcoin için uzun zamandır 38 bin dolar bölgesi direnç olarak hareket etmişti. Gece saatlerinde bu direnci kıran BTC burada yerini sağlamlaştırdı. Sonrasında ise kendini yeni rekorlara doğru itmeye başladı.

2023 rekoru olan 38 bin 450 dolar seviyesinin geçilmesi yeni rekor seviye olan 38 bin 694 dolar seviyesini beraberinde getirdi. Şimdi akıllardaki soru BTC için yeni yönün neresi olacağı ile ilgili. Analistler bu noktada çeşitli görüşler ortaya atmışlardı.

Analist Michaël van de Poppe geçtiğimiz günlerde 38 bin 500 dolar seviyesine işaret ederek buranın önemli bir direnç seviyesini olduğunu vurgulamıştı. Analiste göre bu seviyenin aşılması beraberinde 40 bin dolara doğru yolculuğa zemin hazırlayacak. Bitcoin buradan sonra ise 42 bin dolar seviyelerine gelecek.

Kripto paraların lideri BTC yazıyı yazarken 38 bin 609 dolar seviyelerinden işlem görüyor.