Binance borsası ETHW tokenini dağıtacak mı? Merge sırasında ne gibi önlemler alınacak? İşlemler hangi tarih ve saatlerde duraklatılacak?

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En büyük altcoin için büyük güncellemeye 30 günde az bir süre kaldı. En büyük borsalar hazırlıklarını yapıyorlar. Bu tarz ağ yükseltmeleri birçok sorun doğurabilir. Milyonlarca kullanıcısı olan kripto para borsalarının ise her senaryo için bir yol haritasına ihtiyaç var. Kısa süre önce Coinbase ve BitMEX borsaları bu senaryoları duyurmuştu. Nihayet Binance borsasından da bir açıklama geldi.

Binance Duyurusu

İşlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance Ethereum Merge duyurusunu paylaştı. Ethereum’un İş Kanıtı (PoW) zinciri, 587500000000000000000 Terminal Toplam Zorluk (TTD) değerine ulaştıktan sonra Hisse Kanıtı (PoS) zincirine geçecek. Madencilerin mevcut hash gücüne göre 15.540.293 ETH ana ağ blok yüksekliğine 15 Eylül tarihinde ulaşılacak. Yani PoS birleşmesi bu tarihte yapılacak. Bu tarz hard forklar için en önemli olay yeni token oluşma ihtimalidir. Eğer yeterli topluluk, madenci gücü olursa ETH alternatifi yeni bir tokenin de dolaşıma girmesi bekleniyor. Nitekim ETHW olarak isimlendirilen PoW alternatif ETH türü için birçok borsa desteğini şimdiden açıkladı.

Binance borsası ise oluşabilecek mağduriyetleri önlemek, fiyat volatilitesini zayıflatmak için kullanıcılarını korumak amacıyla birçok adım atacak. Bununla birlikte farklı senaryolara da hazırlık yapıldı. Bugün yapılan duyurunun kapsamı tam olarak budur.

Binance Önlemleri

Binance, ETH ve ERC-20 tokenleri için (Ethereum ağında basılan tokenler ERC-20 olarak isimlendirilir) işlemlerini güncellemeler sırasında askıya alacaktır. Bellatrix konsensüs katmanı yükseltmesi için 6 Eylül saat 14:00’da (tüm saatler Türkiye saatiyledir) Paris yükseltmesi için 15 Eylül 03:00’da işlemler askıya alınacaktır.

Ethereum (ETH) Birleşmesi ile gerçekleşmesi muhtemel iki senaryo şunlardır;

Yeni token (ETHW vs) oluşturulmaz. Binance daha sonra ETH ve ERC-20 tokenleri için para yatırma ve çekme işlemlerini mümkün olan en kısa sürede yeniden aça

Ethereum rakip iki zincire bölünür ve yeni token (ETHW gibi) oluşturulur. Ethereum PoS zinciri için “ETH” kodu kullanılacaktır. Daha sonra, kullanıcıların Binance hesaplarına, Paris yürütme katmanı yükseltmesinden önceki ETH bakiyelerinin anlık görüntüsüne dayalı olarak azınlık zincirinden alınan çatallı tokeni 1:1 oranında dağıtılacaktır. Yani eğer PoW zinciri devam ettirilir ve ETHW benzeri bir token üretilirse anlık görüntüdeki bakiyeniz kadar 1’e 1 oranında ETHW alabileceksiniz. Bu durum Ethereum’a olan talebi ilerleyen günlerde artırabilir, sonuçta airdrop olarak gelecek token kolay para fırsatıdır.

Binance çataldan doğan yeni ETHW gibi bir tokeni kesin olarak listeleyeceğini söylemiyor. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra listeleme yapılabilir.