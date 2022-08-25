Reklam
Al / Sat

  • CoinTürk
  •   Sıcak Gelişme: Binance Borsasından Önemli Ethereum (ETH) Duyurusu!

Sıcak Gelişme: Binance Borsasından Önemli Ethereum (ETH) Duyurusu!

Binance borsası ETHW tokenini dağıtacak mı? Merge sırasında ne gibi önlemler alınacak? İşlemler hangi tarih ve saatlerde duraklatılacak?
16:56
25 Ağustos 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

En büyük altcoin için büyük güncellemeye 30 günde az bir süre kaldı. En büyük borsalar hazırlıklarını yapıyorlar. Bu tarz ağ yükseltmeleri birçok sorun doğurabilir. Milyonlarca kullanıcısı olan kripto para borsalarının ise her senaryo için bir yol haritasına ihtiyaç var. Kısa süre önce Coinbase ve BitMEX borsaları bu senaryoları duyurmuştu. Nihayet Binance borsasından da bir açıklama geldi.

Binance Duyurusu

İşlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance Ethereum Merge duyurusunu paylaştı. Ethereum’un İş Kanıtı (PoW) zinciri, 587500000000000000000 Terminal Toplam Zorluk (TTD) değerine ulaştıktan sonra Hisse Kanıtı (PoS) zincirine geçecek. Madencilerin mevcut hash gücüne göre 15.540.293 ETH ana ağ blok yüksekliğine 15 Eylül tarihinde ulaşılacak. Yani PoS birleşmesi bu tarihte yapılacak. Bu tarz hard forklar için en önemli olay yeni token oluşma ihtimalidir. Eğer yeterli topluluk, madenci gücü olursa ETH alternatifi yeni bir tokenin de dolaşıma girmesi bekleniyor. Nitekim ETHW olarak isimlendirilen PoW alternatif ETH türü için birçok borsa desteğini şimdiden açıkladı.

Binance borsası ise oluşabilecek mağduriyetleri önlemek, fiyat volatilitesini zayıflatmak için kullanıcılarını korumak amacıyla birçok adım atacak. Bununla birlikte farklı senaryolara da hazırlık yapıldı. Bugün yapılan duyurunun kapsamı tam olarak budur.

Binance Önlemleri

Binance, ETH ve ERC-20 tokenleri için (Ethereum ağında basılan tokenler ERC-20 olarak isimlendirilir) işlemlerini güncellemeler sırasında askıya alacaktır. Bellatrix konsensüs katmanı yükseltmesi için 6 Eylül saat 14:00’da (tüm saatler Türkiye saatiyledir) Paris yükseltmesi için 15 Eylül 03:00’da işlemler askıya alınacaktır.

Ethereum (ETH) Birleşmesi ile gerçekleşmesi muhtemel iki senaryo şunlardır;

  • Yeni token (ETHW vs) oluşturulmaz. Binance daha sonra ETH ve ERC-20 tokenleri için para yatırma ve çekme işlemlerini mümkün olan en kısa sürede yeniden aça
  • Ethereum rakip iki zincire bölünür ve yeni token (ETHW gibi) oluşturulur. Ethereum PoS zinciri için “ETH” kodu kullanılacaktır. Daha sonra, kullanıcıların Binance hesaplarına, Paris yürütme katmanı yükseltmesinden önceki ETH bakiyelerinin anlık görüntüsüne dayalı olarak azınlık zincirinden alınan çatallı tokeni 1:1 oranında dağıtılacaktır. Yani eğer PoW zinciri devam ettirilir ve ETHW benzeri bir token üretilirse anlık görüntüdeki bakiyeniz kadar 1’e 1 oranında ETHW alabileceksiniz. Bu durum Ethereum’a olan talebi ilerleyen günlerde artırabilir, sonuçta airdrop olarak gelecek token kolay para fırsatıdır.

Binance çataldan doğan yeni ETHW gibi bir tokeni kesin olarak listeleyeceğini söylemiyor. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra listeleme yapılabilir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Yeni Blokchain Alan Adı Nametag
Yeni Blokchain Alan Adı Nametag
İlgili Yazılar
Coinbase Bombayı Patlattı! Ethereum Sahiplerine Büyük Müjde!
Coinbase Bombayı Patlattı! Ethereum Sahiplerine Büyük Müjde!
Ethereum (ETH)’dan 4X Müjdesi! Ethereum Vakfı Açıkladı!
Ethereum (ETH)’dan 4X Müjdesi! Ethereum Vakfı Açıkladı!
Bitcoin Ve Ethereum’un Dikkat Edilmesi Gereken Kritik Destek Bölgesi!
Bitcoin Ve Ethereum’un Dikkat Edilmesi Gereken Kritik Destek Bölgesi!
Bu Altcoin S&P 500 ile Daha Büyük Bir Korelasyon Gösteriyor!
Bu Altcoin S&P 500 ile Daha Büyük Bir Korelasyon Gösteriyor!
Uzman İsimden Korkutan Kripto Para Yorumu: Ayı Sezonunun Başındayız!
Uzman İsimden Korkutan Kripto Para Yorumu: Ayı Sezonunun Başındayız!
Binance Yetkilisinin Başı Ağrıyacak Gibi Görünüyor! Deepfake Devrede!
Binance Yetkilisinin Başı Ağrıyacak Gibi Görünüyor! Deepfake Devrede!
Ethereum İçin Tarih Tekerrür Eder Mi? Yükseltmenin Fiyatta Etkisi!
Ethereum İçin Tarih Tekerrür Eder Mi? Yükseltmenin Fiyatta Etkisi!
ETHW ve ETHS Nedir? Ethereum Hakkında Önemli Açıklama!
ETHW ve ETHS Nedir? Ethereum Hakkında Önemli Açıklama!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Blockchain Yatırımcısı Charles Read, NFT’ler Hakkında Ne Dedi?
Dünyaca Ünlü İsimden NFT ve Metaverse Adına Önemli Hamle!
Telegram Kurucusu; Kullanıcı Adlarımızı NFT’e Çevirebiliriz!
Son Teknik Analizler
Boğa Bayrağı ve Ayı Bayrağı Nedir?
Hareketli Ortalama Nedir? Nasıl Kullanılır?
En Güçlü Ethereum Rakibi Olarak Gösterilen Altcoin’de 34 Dolara Dikkat!
Flama ve Bayrak Formasyonları Nedir?
Güncel DEFI Gelişmeleri
ABD’li Dev Banka Citigroup Kripto Para, DeFi ve Stablecoin Risk Yöneticisi Arıyor
Bir Sonraki Boğa Piyasasında Bu Kategorideki Altcoin’ler Uçabilir!
Tüm Coinlerin İçinde Bunlar Yükseliş Konusunda Diğerlerini Solladı!
Hong Kong Merkez Bankası Başkanından Dikkat Çeken “Kripto Para” ve “DeFi” Açıklaması
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022