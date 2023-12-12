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Sıcak Gelişme: Altcoin Roketleri Şimdi Haberle Ateşledi

Özet

  • Kripto platformu WOO X, Wintermute ile ortaklık kurdu.
  • Wintermute ortaklıkları altcoinlerde önemli rallileri tetikliyor.
  • Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde borsanın v3 versiyonu başlatılacak.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin fiyatındaki dalgalanma devam ederken altcoinler büyük haberleri peş peşe duyuruyor. Son haber çift haneli artış getirdi. Bir süredir Wintermute ile ortaklığını açıklayan altcoinler görüyoruz. Bu piyasa yapıcının farklı altcoinlerde büyük rallileri tetiklediğini hatırlarsak bu yükseliş de normal görünüyor.

WOO Coin Neden Yükseliyor?

Woo X, 3,6 trilyon doların üzerinde kümülatif işlem hacmine sahip bir kripto piyasa yapıcısı ve likidite sağlayıcısı olan Wintermute ile ortaklık kurdu. Londra ve Singapur merkezli piyasa yapıcının önceki ortaklıklarında da büyük yükselişlerin tetiklendiğini görmüştük. WOO Coin fiyatı yazı hazırlandığı sırada haberin de etkisiyle yüzde 10’un üzerinde artış yaşadı.

WOO CEO’su Jack Tan şunları söyledi;

“Bu, profesyonel traderlara WOO X’i trade için önemli bir mekân haline getirme konusunda ciddi olduğumuza dair güçlü bir işaret.”

2024 yılının ilk çeyreğinde borsanın v3 sürümü de yayına alınacak ve önümüzdeki yıla dair genel iyimserlikle birleştiğinde bu ortaklık haberi orta vadede fiyatı yukarı çekebilir. Üstelik WOO X bir trade platformu ve likiditenin popüler bir market maker tarafından desteklenmesi de oldukça önemli bir hamle.

Fiyat yazı hazırlandığı sırada 0,276 dolarda bulunuyordu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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