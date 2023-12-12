Sıcak Gelişme: Altcoin Roketleri Şimdi Haberle Ateşledi

Bitcoin fiyatındaki dalgalanma devam ederken altcoinler büyük haberleri peş peşe duyuruyor. Son haber çift haneli artış getirdi. Bir süredir Wintermute ile ortaklığını açıklayan altcoinler görüyoruz. Bu piyasa yapıcının farklı altcoinlerde büyük rallileri tetiklediğini hatırlarsak bu yükseliş de normal görünüyor.

WOO Coin Neden Yükseliyor?

Woo X, 3,6 trilyon doların üzerinde kümülatif işlem hacmine sahip bir kripto piyasa yapıcısı ve likidite sağlayıcısı olan Wintermute ile ortaklık kurdu. Londra ve Singapur merkezli piyasa yapıcının önceki ortaklıklarında da büyük yükselişlerin tetiklendiğini görmüştük. WOO Coin fiyatı yazı hazırlandığı sırada haberin de etkisiyle yüzde 10’un üzerinde artış yaşadı.

WOO CEO’su Jack Tan şunları söyledi;

“Bu, profesyonel traderlara WOO X’i trade için önemli bir mekân haline getirme konusunda ciddi olduğumuza dair güçlü bir işaret.”

2024 yılının ilk çeyreğinde borsanın v3 sürümü de yayına alınacak ve önümüzdeki yıla dair genel iyimserlikle birleştiğinde bu ortaklık haberi orta vadede fiyatı yukarı çekebilir. Üstelik WOO X bir trade platformu ve likiditenin popüler bir market maker tarafından desteklenmesi de oldukça önemli bir hamle.

Fiyat yazı hazırlandığı sırada 0,276 dolarda bulunuyordu.

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