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Meme coin’ler arasındaki rekabet giderek kızışırken, SHIB’in rakipleri de yeni projeleri ve ortaklıkları hayata geçiriyor.

Baby Doge Swap: Kilitli Toplam Değer 18 Milyon Doları Aştı

Güncel verilere göre, Baby Doge Swap‘ta kilitlenen toplam değer (TVL) son zamanlarda 18 milyon doları aştı. Baby Doge Swap’ın TVL’si an itibariye 18.287.096 dolar değerinde. Gelişme, Baby Doge Swap’ın resmi Twitter hesabından da duyuruldu. Baby Doge Swap, projenin kullanım alanlarını ve işlevini artırmak için geçen hafta başlatılan merkeziyetsiz bir borsa. DEX, Binance Smart Chain (BSC) üzerine inşa edildi. Platform, kullanıcıların Binance Coin (BNB) ve projenin yerel kripto para birimi BabyDoge dahil olmak üzere tüm BSC tabanlı token’lar için takas yapmasını kolaylaştırıyor.

Baby Doge Swap ayrıca, likidite sağlamak için %6.000’e kadar APY ödülü ve BUSD/USDT çiftlerinde yield farming imkanı sunuyor. Yield farming, ‘kripto para ekosisteminde yüksek getiri veya ödül elde etmek için kripto para stake etme veya ödünç verme’ işlemine denir. Ancak, daha fazla likidite sağlayıcısı hizmeti kullandıkça APY ödüllerinin azalması bekleniyor.

BabyDoge: En Büyük Sorun..!

DEX, kullanıcıları hacker’lardan koruma çabalarının bir parçası olarak önde gelen kripto para güvenlik firması CERTIK tarafından denetlendi. Baby Doge Swap, token takasları yapmak ve sistemin ucuz ve hızlı olmasını sağlamak için geliştirildi. Platformdaki işlemler için düşük ücret talep etmesine rağmen, BabyDoge yine de Baby DogeCoin’i satın almak ve yakmak için işlem ücretleri almaya devam ediyor. Meme coin’in fiyatını artırmak için topluluk tarafından BabyDoge arzını azaltma çağrıları yapıldı. BabyDoge, dolaşımdaki 160,9 katrilyon arz ile toplam 420 katrilyon token arzına sahip.

Topluluk, BabyDoge’de toplam arzın yüksek olduğunu ve coin’in fiyatını olumsuz etkilediğini, dolayısıyla bir kısmının yakılması gerektiğini savunuyor. Temmuz ayında Baby Doge Coin, yaklaşık 88 milyon dolar değerinde 50 katrilyon token yakarak en büyük yakım etkinliğini gerçekleştirdi. Baby Doge Swap, BabyDoge’un meme coin imajından kurtulmaya çalışma çabalarının bir parçası olarak tanımlanabilir. Baby Doge Coin, geçtiğimiz haftalarda ilk Play-to-Earn (P2E) oyununun piyasaya sürmüştü. Kısa süre önce Brezilyalı Futbol Efsanesi Ronaldinho, Özel NFT‘leri başlatmak için BabyDoge ile ortaklığını açıkladı.