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Shibarium ve Shiba Coin Son Durum Analizi! Ekim Ayı Shiba Inu (SHIB) Tahminleri

Özet

  • Shibarium verilerine göre l2 çözümü beklenen ilgiyi görmüyor.
  • Shiba Coin'in DeFi çözümü de benzer bir ilgisizlik döneminden geçiyor.
  • Shiba Coin fiyatı şimdilik destek seviyesini koruyor.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
06:00
1 Ekim 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

En büyük ikinci meme coin olan Shiba Inu (SHIB) önemli bir atılım yapıp kendi layer2 çözümünü piyasaya sürdü. Bu haber ilk duyurulduğu andan itibaren toplulukta heyecan uyandırdı. 2022 son çeyrek ve 2023 yılında l2 çözümleri oldukça popülerdi.

Shibarium Son Durum

2022 sonundan itibaren kripto para projelerinin bir kısmı kendi ana ağlarına geçmek için çeşitli niyet beyanlarında bulundu. Bugün halen Maker (MKR) gibi önde gelen projeler benzer açıklamalar yapıyor. Chiliz ve DYDX çok daha ileri gitti.

Shiba Coin ekibiyse yeni trende ayak uydurup bundan istifade edebilmek için kendi l2 çözümünü piyasaya süreceğini açıkladı. Bunu yaptı ancak birçok sorunla karşı karşıya kaldı. İlk olarak ağın kodlarının çalıntı olduğu iddiaları ortaya atıldı. Ardından ağ faaliyete başladığında işlemlerin tamamlanamadığı bir dönem oldu. Şimdiyse on-chain veriler yeni diplere işaret ediyor.

Shibarium Scan verilerine göre aktif kullanıcı sayısı 30 Eylül tarihinde 191 ile tüm zamanların en düşük seviyesine indi.

Ağ geliri azalmaya devam ediyordu. Yeni kullanıcıların sayısıysa 28 Eylül tarihinde 25’in altına indi. Tüm bunlar Shibarium’un şimdilik saman alevi gibi söndüğünü gösteriyor. Veriler Shiba Coin fiyatı için destekleyici değil.

Ekim Ayı Shiba Coin Tahminleri

Uptober başlıyor ve kripto para yatırımcılarının Ekim ayından beklentisi yüksek. Ancak Shiba Coin en azından Shibarium destekli güçlü bir toparlanma yaşayacakmış gibi görünmüyor. Ağda yeni popüler uygulamaların faaliyete geçmesi veya airdrop gibi teşvik edici şeyler bunu tersine çevirebilir. ShibaSwap son 24 saatte 64 işleme ev sahipliği yaptı. Shiba Coin’in DeFi çözümünün de Shibarium’dan farklı bir kaderi paylaşmadığını söyleyebiliriz.

Fiyat şimdilik 0,0000069 bölgesinden toparlandı ve kritik destek kırılmadı. Eğer 0,0000072 dolar üstü kapanışlar devam ederse fiyatın 0,0000074 ve devamında 0,0000077 dolar seviyesini test ettiğini görebiliriz.

Ekim ayından genel çerçevede yatırımcılar umutlu. Shiba Coin’in süreçte pozitif anlamda ayrışması ürünlerinin güncel durumuna baktığımızda pek mümkün değil. Eğer genel piyasa hissiyatı destekleyici olursa yatırımcılar bir nebze nefes alabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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