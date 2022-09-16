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Shiba Inu’lar Yanıyor! Fiyat Toparlanacak Mı?

Shiba Inu tarafında yakılan tokenler fiyata etki ediyor mu, işte bu bir soru işareti. Buna rağmen yakımlar hız kesmiyormuş gibi görünüyor.
22:30
16 Eylül 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Memecoin Shiba Inu (SHIB) kısa süre önce fiyatında bir düşüşle karşılaştı. Geliştiriciler her gün büyük miktarlarda token yakmak için taş üstünde taş bırakmasa da, çabaları SHIB’in grafiğine yansımıyor. Dahası, Shibburn, kısa süre önce Shibburn Radio uygulaması için yeni bir iOS, Android ve Alexa uygulaması başlatmayı planladıklarını duyurdu.

Uygulama, SHIB’nin son birkaç hafta içinde zaten önemli ölçüde yükselmiş olan yakma oranını daha da artıracak. İlginç bir şekilde, SHIBBURN son 24 saat içinde 1,36 milyondan fazla SHIB yakıldığını açıkladı. Tüm bu hareketler SHIB ekosistemine yardımcı olacak ve önümüzdeki günlerde fiyat hareketini etkileyecek mi? İşte bunları göreceğiz.

Shiba Yakma Etkisi

Geçen hafta itibariyle SHIB %3 oranında değer kazandı ki bu tatmin edici bir kazanç olarak değerlendirilebilir. Ancak, bu yazının yazıldığı sırada tekrar fiyata bakıldığında, son yedi günün hesaplarına göre %6 oranında düşüş gösterdi. Yazım sırasında SHIB, 6.450.286.234 dolar piyasa değeri ile 0,00001175 dolardan işlem görüyordu. Bu düşüşün önemli bir nedeni, birkaç altcoinin fiyatını aşağı çeken Merge etkinliğinin etkileri olabilir. Ancak SHIB’nin son fiyat düşüşünden diğer bazı ölçütler de sorumlu tutulabilir.

Örneğin, piyasa değeri gerçekleşen değer (MVRV) oranı günlük aktif adreslerle birlikte düştü. Bunlar, önümüzdeki günlerde daha fazla düşüş eğilimi gösteren düşüş sinyalleri olarak kabul edilebilir. Ayrıca, CryptoQuant’ın verilerine göre, borsalardaki net mevduatlar yedi günlük ortalamaya kıyasla yüksekti. Bu durum piyasada daha yüksek bir satış baskısı olduğu şeklinde yorumlanabilir.

Bununla birlikte, SHIB rezervi düşmeye devam ederken birkaç ölçüm de trendin tersine döndüğünü gösterdi. Bu durum satış baskısının azaldığına dair bir işaret olarak algılanabilir. Ayrıca, SHIB’in sosyal hacmi de geçen hafta önemli ölçüde arttı. Bu da kripto topluluğunun memecoin’e olan ilgisinin arttığını gösterdi.

SHIBA Yol Ayrımında

SHIB’in günlük grafiği, bazı piyasa göstergelerinin düşüş trendine işaret ederken diğerlerinin olası bir trend dönüşüne işaret etmesiyle belirsiz bir senaryo ortaya koydu. üstel hareketli ortalama (EMA) şeridi, yakında fiyat düşüşü olasılığını daha da artıran bir düşüş eğilimi kaydetti.

Hareketli ortalama yakınsama sapması (MACD) da piyasada düşüş eğilimi gösterdiğinden benzer bir tablo çizdi. Ancak, göreceli güç endeksi (RSI) ve chaikin para akışı (CMF) hafifçe yukarı doğru hareket ederek bir miktar rahatlama sağladı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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