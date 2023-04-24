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Shiba Inu’de (SHIB) Beklentiler Yükseliyor! İşte Detaylı SHIB Analizi!

Piyasaların önde gelen meme token'ı Shiba Inu'de (SHIB) yaklaşan Shibarium fiyata etkisi ne olacak? İşte detaylı SHIB analizi!
15:00
24 Nisan 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Shiba Inu’nun (SHIB) fiyatı bugün 0,00001030 dolara düştü ve kripto para birimi piyasası bir bütün olarak %1 düştüğü için son 24 saatte %1,5 düşüş yaşadı. SHIB’de düşüş devam edecek mi?

SHIB Kritik Metrik!

SHIB’in mevcut fiyatı, meme token’ın yılın başından bu yana %27 artmasına rağmen bir haftada %11 ve son 30 günde %3 düştüğü düştü. Kripto paranın 24 saatlik işlem hacminin yeniden yükselmeye başladığını ve geçtiğimiz gün 100 milyon doları aşarak pozitif volatilitenin resme yeniden girebileceğinin bir işareti olabilir.

Meme token uzun vadede Shibarium’un tam olarak halka açılmasını beklerken, SHIB yol boyunca bazı büyük hareketler bile görebilir. SHIB’in 30 günlük hareketli ortalaması, 200 günlük ortalamasının altına hareket etmeye yakınken, gerçek fiyatı her iki göstergenin de altına düşerek aşırı satıldığına işaret edebilir.

Benzer şekilde göreceli güç endeksi 40’ın hemen altında ve 30’a doğru ilerliyor, bu noktada kripto paranın yukarı doğru bir düzeltme yapması gerekebilir. Ancak SHIB’in destek seviyesindeki devam eden düşüş, fiyatın en az birkaç gün daha düşebileceğini düşündürdüğünden, bu henüz gerçekleşmeyebilir. Uzmanlara göre özellikle ticaret hacmindeki istikrarlı artışın bir ralliye işaret etme olasılığı ile birlikte, SHIB için genel görünüm olumlu olmaya devam ediyor.

Shibarium Etkileri!

En son veriler Shibarium’un beta sürümünün, günde 400.000’den fazla işlem ve 14 milyon cüzdan adresi gören test ağı ile çok sayıda test uzmanı ve geliştiriciyi çekmeye devam ettiğini ortaya koyuyor. Bu durum Shiba Inu’nun benimsenmesinde ve ekosisteminin genel büyümesinde büyük bir artışla sonuçlanabilecek Shibarium’a olan yoğun ilgiyi vurgulayabilir.

Öte yandan Layer-2 ağın geliştirme ekibi tarafından onaylandığı üzere, Shibarium daha fazla SHIB’nin yakılmasına neden olacak. Analistlere göre Shibarium’un piyasaya sürülmesinin ardından SHIB arzının kısıtlanması muhtemel olduğundan, SHIB sonraki haftalarda 0.00002 dolar, 0.00003 dolar ve daha yüksek seviyelere geçmeden önce kolaylıkla 0.000015 dolara kadar yükselebilir.

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