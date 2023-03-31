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Shiba Inu’dan (SHIB) Beklenmedik Hamle! Kritik Seviyeyi Aşabilecek Mi?

Popüler meme token Shiba Inu'da (SHIB) beklenmeyen fiyat hareketi sonrasında hangi seviyeler hedefte? Meme token yükselişe geçecek mi?
20:21
31 Mart 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarındaki artışlara rağmen Shiba Inu (SHIB) fiyatı yükselişini sürdüremedi. Meme token’ın gelecekteki eğilimini belirlemek için iki seviye çok önemli olabilir.

SHIB Verileri!

Shiba Inu, kendi merkezi olmayan borsası ShibaSwap ile Dogecoin’e (DOGE) rakip olarak piyasaya sürüldü. Ayrıca Scrypt tabanlı bir madencilik algoritması kullanan Dogecoin’in karşılığı olan bir ERC-20 token’ı. Uzmanlara göre Shiba Inu fiyatı haftalık zaman çerçevesi okumalarında belirsiz bir görünüm devam ediyor. Meme token’ın fiyatı, alçalan bir direnç çizgisinden çıkıp destek olarak onaylarken, yükselişini sürdüremedi. Bununla birlikte haftalık göreceli güç endeksi’de (RSI) 50’de ve belirsiz bir trende işaret edebilir. Sonuç olarak gelecekteki eğilimi belirlemek için daha düşük bir zaman dilimine bakmak gerekebilir. Peki, Shiba Inu fiyatındaki kritik seviyeler hangileri?

SHIB’de Kritik Seviye!

Günlük zaman diliminden yapılan teknik analiz, SHIB fiyatının önemli ölçüde artacağı senaryoyu destekleyebilir. Bu durum, SHIB fiyatının haftalık tablodaki okumalarla uyumlu olarak kısa vadeli alçalan bir direnç çizgisinden çıktığını gösteriyor. Ayrıca, dalga sayısı bir artışla aynı hizada. Ocak ayından başlayarak, SHIB fiyatı beş dalgalık bir yükseliş hareketini ve ardından 0,786 Fib geri çekilme destek seviyesinde sona eren bir ABC düzeltmesini tamamladı.

Ancak kırılmaya rağmen, Shiba Inu fiyatı önemli ölçüde artamadı. Bir artış başlarsa, kripto para birimi 0,0000122 dolarlık direnç alanına geçebilir. Ayrıca SHIB, Mart ayının en düşük seviyesi olan 0,0000096 doların altına gerilerse, yükseliş dalgası sayısını geçersiz kılabilir ve 0,0000080 dolara düşüşe neden olabilir. Sonuç olarak SHIB kırılmasının önemli bir artışa yol açması beklenirken, henüz yukarı yönlü bir hareket ortaya çıkmadı. Fiyatın daha yüksek dip seviyesini teyit etmesi veya 0,0000096 doların altına düşmesi, gelecekteki trendin yönünü teyit edebilir. Daha yüksek bir dip, 0,0000122 dolarlık direnç alanının üzerine çıkma girişimine yol açarken, düşüş 0,0000080 dolar civarında diplere yol açabilir.

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