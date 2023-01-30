Bu yazımızda en iyi iki köpek temalı kripto para Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu'yu (SHIB) analiz edeceğiz. Hazırsanız başlayalım.

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Shiba Inu ve Dogecoin fiyat analizi: Yükseliş momentumunun tükenmesi meme coin’ler de dahil olmak üzere birçok altcoin’deki toparlanmanın kısmen durmasına neden oldu. Bununla birlikte, ortaya çıkan konsolidasyon fiyatların yeniden yükselmesinden önce verilmiş kısa bir mola gibi görünüyor. Bu nedenle, bugün yakın gelecekteki hedeflerini belirlemek için en iyi iki meme coin Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu’yu (SHIB) analiz edeceğiz. Hazırsanız başlayalım.

Shiba Inu Fiyat Analizi

Shiba Inu, U şeklindeki dip formasyonunun etkisi altında 2023’ün ilk üç haftasında istikrarlı bir yükseliş kaydetti. Bu formasyon sürekli bir toparlanmanın işaretidir ve meme coin ile ilgilenen yatırımcılar için çeşitli alım fırsatları sunuyor.

Bununla birlikte, yılın ilk ayının dördüncü haftasında popüler altcoin’in fiyatı yüksek volatilite gösteriyor ve şu anda 0,000011 dolar desteğinin üzerinde konsolide oluyor. Bu konsolidasyon geçici olması ve SHIB fiyatının söz konusu desteğin üzerinde sürdürülebilirlik göstermesi halinde fiyatın yükseliş trendine devam etmesi beklenebilir.

Alımların devam etmesi halinde Shiba Inu fiyatı yüzde 17,4 daha yükselerek U şeklinde dip formasyonunun boyun çizgisi direncine ulaşabilir. Bununla birlikte, ideal yükseliş koşullarında bu formasyonun direnç çizgisinin kırılımı ile 0,00002 dolara varan bir fiyat artışı olabilir.

Dogecoin Fiyat Analizi

Dogecoin fiyatı geçtiğimiz iki hafta boyunca 0.091 dolar tepesini aşmak için güç mücadelesi vererek konsolide oldu. Bununla birlikte patlayıcı bir rallinin ardından aşırı alımları dengelemek için bir miktar geri çekilme yapması gerekiyordu. Nitekim de öyle oldu.

Teknik okuma yapıldığında bu konsolidasyonun fincan ve kulp adı verilen ünlü bir yükseliş formasyonunun bir parçası olduğu görülüyor. Fiyatın bu formasyonun kulp kısmına ulaşmış durumda ve Dogecoin için şu anda bu boyun çizgisi direncinin kırılımı bekleniyor.

DOGE, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 0,58 yükselişle 0,08911 dolardan işlem görüyor. En büyük meme coin’in 0,0916 dolar direncinin üzerinde bir günlük mum kapanışı yapması yükselişin yeniden başladığına işaret edecek olması bakımından önemli. Bu potansiyel rallinin sonunda DOGE fiyatı yüzde 18 yükselişle 0,108 dolar seviyesine çıkarabilir.