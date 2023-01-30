Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Shiba Inu ve Dogecoin Analizi: En İyi 2 Meme Coin İçin Sırada Ne Var?

Shiba Inu ve Dogecoin Analizi: En İyi 2 Meme Coin İçin Sırada Ne Var?

Bu yazımızda en iyi iki köpek temalı kripto para Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu'yu (SHIB) analiz edeceğiz. Hazırsanız başlayalım.
09:09
30 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Shiba Inu ve Dogecoin fiyat analizi: Yükseliş momentumunun tükenmesi meme coin’ler de dahil olmak üzere birçok altcoin’deki toparlanmanın  kısmen durmasına neden oldu. Bununla birlikte, ortaya çıkan konsolidasyon fiyatların yeniden yükselmesinden önce verilmiş kısa bir mola gibi görünüyor. Bu nedenle, bugün yakın gelecekteki hedeflerini belirlemek için en iyi iki meme coin Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu’yu (SHIB) analiz edeceğiz. Hazırsanız başlayalım.

Shiba Inu Fiyat Analizi

Shiba Inu, U şeklindeki dip formasyonunun etkisi altında 2023’ün ilk üç haftasında istikrarlı bir yükseliş kaydetti. Bu formasyon sürekli bir toparlanmanın işaretidir ve meme coin ile ilgilenen yatırımcılar için çeşitli alım fırsatları sunuyor.

Bununla birlikte, yılın ilk ayının dördüncü haftasında popüler altcoin’in fiyatı yüksek volatilite gösteriyor ve şu anda 0,000011 dolar desteğinin üzerinde konsolide oluyor. Bu konsolidasyon geçici olması ve SHIB fiyatının söz konusu desteğin üzerinde sürdürülebilirlik göstermesi halinde fiyatın yükseliş trendine devam etmesi beklenebilir.

Alımların devam etmesi halinde Shiba Inu fiyatı yüzde 17,4 daha yükselerek U şeklinde dip formasyonunun boyun çizgisi direncine ulaşabilir. Bununla birlikte, ideal yükseliş koşullarında bu formasyonun direnç çizgisinin kırılımı ile 0,00002 dolara varan bir fiyat artışı olabilir.

Dogecoin Fiyat Analizi

Dogecoin fiyatı geçtiğimiz iki hafta boyunca 0.091 dolar tepesini aşmak için güç mücadelesi vererek konsolide oldu. Bununla birlikte patlayıcı bir rallinin ardından aşırı alımları dengelemek için bir miktar geri çekilme yapması gerekiyordu. Nitekim de öyle oldu.

Teknik okuma yapıldığında bu konsolidasyonun fincan ve kulp adı verilen ünlü bir yükseliş formasyonunun bir parçası olduğu görülüyor. Fiyatın bu formasyonun kulp kısmına ulaşmış durumda ve Dogecoin için şu anda bu boyun çizgisi direncinin kırılımı bekleniyor.

DOGE, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 0,58 yükselişle 0,08911 dolardan işlem görüyor. En büyük meme coin’in 0,0916 dolar direncinin üzerinde bir günlük mum kapanışı yapması yükselişin yeniden başladığına işaret edecek olması bakımından önemli. Bu potansiyel rallinin sonunda DOGE fiyatı yüzde 18 yükselişle 0,108 dolar seviyesine çıkarabilir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Bitcoin Neden Düşüyor? Altcoin’ler ve BTC İçin Sırada Ne Var?
Bitcoin Neden Düşüyor? Altcoin’ler ve BTC İçin Sırada Ne Var?
Ünlü Altcoin’in Kurucusundan Bomba “U Dönüşü” Tahmini!
Ünlü Altcoin’in Kurucusundan Bomba “U Dönüşü” Tahmini!
Kripto Projesinden Önemli Duyuru! DeFi Babası İşe Koyuldu! Altcoin Uçabilir!
Kripto Projesinden Önemli Duyuru! DeFi Babası İşe Koyuldu! Altcoin Uçabilir!
Tahminleri Çıkan Analistten Yatırımcıların Favori 3 Altcoin’i İçin Uyarı: Vakti Geldi!
Tahminleri Çıkan Analistten Yatırımcıların Favori 3 Altcoin’i İçin Uyarı: Vakti Geldi!
Bitcoin’de O Yatırımcı Grubu İçin 4 Yıllık Bekleyiş Sona Erdi!
Bitcoin’de O Yatırımcı Grubu İçin 4 Yıllık Bekleyiş Sona Erdi!
Bitcoin’in Her Adımını Bilen Analist Sıradaki Seviyeyi Paylaştı!
Bitcoin’in Her Adımını Bilen Analist Sıradaki Seviyeyi Paylaştı!
O DeFi Altcoin’inde Korkutan Fon Hareketliliği: 3.26 Milyon Dolarlık Tasfiye!
O DeFi Altcoin’inde Korkutan Fon Hareketliliği: 3.26 Milyon Dolarlık Tasfiye!
BlockTower Capital Kripto Tahmini! 2017 Hedefleri Tuttu Sırada 2024!
BlockTower Capital Kripto Tahmini! 2017 Hedefleri Tuttu Sırada 2024!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Sessizlik Bozuluyor! Teknik Bu Altcoin’in Yüzde 78’in Üzerinde Yükselebileceğini Gösteriyor!
Bu Altcoin Kısa Vade Yüzde 25 Yükselebilir! Fakat Şartları Var!
Sürprizler Kapıda İşte Fiyat Hedefleri! Dogecoin, Shiba, XRP, Ethereum ve Solana Yorum!
2023’ün Gözde Altcoin’i İçin Meraklı Bekleyiş Başladı: Yüzde 50 Yükseliş İhtimali!
Boğa Formasyonu Oluştu! Bu Altcoin İçin Ralli Kapıda Olabilir!
Güncel NFT Haberleri
Son Dakika! Premier League Kripto Ortaklığı İlan Edildi!
Yeni Kripto Para Vurgunu! 30 Dakikada 752 Bin Doları Cebe İndirdiler!
Togg’un 100. Yıl Özel Seri NFT’leri İçin Geri Sayım Başladı!
Durgunluğun Acısını Çıkarıyor! NFT İşlemlerindeki Artış O Altcoin’e Yaradı!
Kripto ve NFT Dolandırıcılığı Rug Pull Nedir?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Kripto Projesinden Önemli Duyuru! DeFi Babası İşe Koyuldu! Altcoin Uçabilir!
Sıcak Gelişme! DeFi Altcoin Müjdeyi Verdi Fiyat Yükseldi!
Dikkat! Bu 5 Altcoin Tüm Hafta Boyunca Dikkatleri Üzerine Çekebilir! Bakın Listede Neler Var!
DeFi Altcoin’leri Güç Göstermeye Başladı! O Altcoin Rakiplerine Fark Attı!
Onlar Hala Vazgeçmiyor! Dev Kripto Para Yatırımı Duyuruldu! 1 Milyar Dolar Değerinde İtici Güç!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023