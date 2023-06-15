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  •   Shiba Inu (SHIB) Balinaların Hedefinde Mi? Meme Token’da Dev Hareket!

Shiba Inu (SHIB) Balinaların Hedefinde Mi? Meme Token’da Dev Hareket!

Özet

  • Shiba Inu (SHIB fiyatı kripto piyasalarıyla birlikte düşüş yaşayarak yaklaşık yüzde 4 oranında düştü.
  • Yaşanan gerilemenin ardından token'daki dev transfer balinaların hedefinde olabileceği iddiasını güçlendirdi.
  • SHIB'in hacminde yükseliş yaşandı.
15:28
15 Haziran 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası SEC’in Binance ve Coinbase’e karşı son eylemlerinin neden olduğu fırtınayı atlatmaya devam ederken, Shiba Inu fiyatı son 24 saatte %4 düşerek 0,00000656 dolara geriledi.

SHIB Fiyat Hareketi!

SHIB’nin şu anki fiyatı, geçen hafta %17 ve son 30 günde %25 düştüğü anlamına geliyor ve meme tokeni de yılın başından bu yana %19 düştü. Ancak bugünkü düşüş, SHIB’in 24 saatlik işlem hacminin tekrar 100 milyon dolara yükseldiğini gördü ve önümüzdeki günlerde toparlanmasına yardımcı olabilecek türden bir faaliyet sağladı.

Balinaların SHIB’i düşük fiyattan satın almaya başlamış olabileceğini gösteren işaretlerle birlikte, özellikle Layer-2 ağ Shibarium fırlatma yolunda ilerleme kaydetmeye devam ederken, büyümeye dönmesi çok uzun sürmeyebilir.

SHIB’in göstergeleri zayıflık göstermeye devam ediyor, bu belki de bir günde %4 ve bir haftada %17 düşen bir altcoin için çok da şaşırtıcı değil. Bununla birlikte belirtilen göstergeler aynı zamanda SHIB’nin dibe vurmuş olabileceğini ve toparlanmanın eşiğinde olabileceğini de gösterebilir.

Örneğin, güç endeksi, hafta sonunu ve haftanın ilk bölümünü 30’a yakın geçirdikten sonra yeniden yükselmeye başladı ve bu da momentumun hafif bir şekilde toparlandığının sinyalini verebilir. Aynı zamanda, SHIB’in 30 günlük hareketli ortalaması, geçen hafta sürekli düştükten sonra dengelendi, bu da yine bir toparlanma görmeye çok yakın olduğu anlamına gelebilir.

Devasa SHIB Transferi!

Böyle bir tahmin, ticaretteki artışların genellikle fiyat artışlarından önce gelmesiyle, bugünkü hacim artışıyla desteklenebilir. Son birkaç günde SHIB’in dahil olduğu birkaç büyük balina transferinin görüldüğünü ve Pazartesi günü yapılan bir transferin Jump Trading’den özel bir cüzdana taşınan 1 milyardan fazla SHIB’ye tanık olduğu belirtiliyor. Bu durum balinaların token’ın son düşüşlerinden sonra yeniden SHIB biriktirmeye başladığını gösteriyor gibi görülebilir.

Bu olasılık, SHIB’nin ERC-20 balinaları arasında en popüler token statüsünü koruduğunu göstermeye devam eden Balina İstatistiklerinden elde edilen verilerle de gösterilmektedir. Belirtilen nedenle, altcoinin er ya da geç, belki de mevcut düzenleyici türbülans döneminin ardından piyasa sakinleştiğinde bir toparlanma göreceğini hayal etmek zor değil. Ayrıca Shibarium test ağının kullanım açısından büyümeye devam etmesiyle birlikte, Layer-2 ağın tam olarak halka açılması SHIB’e gerçek bir destek sağlayacak gibi görülebilir.

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