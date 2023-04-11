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Shiba Inu Rüzgarı Son Mu Buldu? Bitcoin Yükselemezse Shiba’ya Ne Olacak?

Dogecoin ile birlikte memecoin piyasasının başını çeken Shiba Inu için tehlike çanları mı çalıyor? Shiba Inu fiyatı düşecek mi?
23:10
11 Nisan 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Shiba Inu (SHIB) kısa vadeli yatırımcıları etkileyebilecek kritik bir direnç seviyesine ulaştı. SHIB, 6 Nisan’dan bu yana %61,8 (0,00001117 dolar) ile %38,2 (0,00001087 dolar) arasında işlem gördü. Fiyat hareketinin çoğu 200 MA (hareketli ortalama) ve 20 EMA (üstel hareketli ortalama) arasındaki alt aralıkta gerçekleşti.

Bitcoin’in (BTC) kırılması ve 30.000 dolara çıkmasının ardından 20 EMA’nın üzerindeki yükseliş, %61,8 Fib seviyesinde bir fiyat tavanına ulaştı. BTC 30.000 doların üzerine çıkmadığı sürece SHIB’yi artan satış baskısına maruz bırakabilir.

Shiba’da Satıcılar Güç Kazanacak Mı?

Yazım zamanında, fiyat hareketi dört saatlik grafikte %61,8 Fib seviyesini (0,00001117 dolar) üç kez yeniden test etmişti. Engel devam ederse ve BTC 30.000 doların üzerine kalamazsa, piyasaya daha fazla satıcı akın edebilir.

Artan satış baskısı SHIB’i %38,2 Fib seviyesinde (0,00001087 dolar) aralığın alt sınırına düşürebilir. Ancak kısa vadeli satıcılar 20 EMA’daki (0,000001101 dolar) engeli aşmalı. 200 MA (0,00001077 dolar), %38,2 Fib seviyesinin ötesinde aşırı bir düşüşü kontrol edebilir.

Tersine, boğalar, özellikle BTC 30.000 doların üzerinde kalırsa, %61,8 Fib seviyesi engelini aşabilir. Böyle bir hareket SHIB’nin %78,6 Fib seviyesini (0,00001138 dolar) ya da 0,00001165 dolarlık genel direnci hedeflemesini sağlayabilir.

Bu yazının yazıldığı sırada RSI denge seviyesinin üzerine çıktı ancak 60 seviyesinin biraz üzerine geriledi. Bu da alım baskısının azaldığını ve piyasayı daha fazla satış baskısına maruz bırakabileceğini gösteriyor. Ancak, ADX (Ortalama Yön Endeksi) yukarı doğru hareket ederek yazım saatine kadar toparlanmanın güçlü olduğunu gösterdi.

Shiba İşlemleri Azaldı Mı?

Santiment’e göre, aktif saatlik adresler 10 Nisan’dan bu yana önemli ölçüde azaldı ve bu da daha fazla satıcıyı çekebilecek alım baskısında bir düşüşe işaret ediyor olabilir. Ayrıca, borsalar dışındaki arz düşerek, yazım sırasında sınırlı bir SHIB birikimi olduğunu gösterdi.

Döviz akışı dengesi de pozitifti ve muhtemelen son yükselişi nakde çevirmek için daha fazla SHIB’nin CEX’lere taşındığını gösterdi. Bu nedenle, SHIB bir toparlanma denemeden önce 20 EMA veya %38,2 Fib seviyesine kadar gerilemeyle sonuçlanacak bir harekete de ev sahipliği yapabilir.

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