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Shiba Inu Camiasından Kritik Hamle: Meme Altcoin Binance’te Listelenebilir!

Shiba ınu (SHIB) topluluğu yeni başarılara imza atmak için arı gibi çalışırken, topluluktan Binance'a kritik bir çağrı geldi.
15:15
20 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Shiba ınu (SHIB) topluluğu yeni başarılara imza atmak için arı gibi çalışırken, topluluktan Binance’a kritik bir çağrı geldi.

Binance’a BONE Çağrısı: Büyük Potansiyel!

Son zamanlarda, Shiba Inu topluluğu, dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance’ın Bone ShibaSwap‘ı (BONE) listelemesi için Twitter kampanyası başlattı. Daha önce topluluk, BONE’nun Binance’ta listelenmesi için change.org’da imza kampanyası başlatmıştı. Kampanya sadece 211 imza aldı. Söz konusu dilekçe, Binance’in, kullanıcılarının platformda Bone ShibaSwap fiyatını takip etmelerini sağlayan BONE için fiyat takip özelliğini eklemesinden kısa bir süre sonra başlatılmıştı. Shiba Inu topluluğu, Shibarium’un piyasaya sürülmesinin ardından Bone ShibaSwap’ın eşsiz potansiyeline inanıyor ve büyük borsaları Shibarium piyasaya sürülmeden önce BONE’yi listelemeye çağırıyor. Bone ShibaSwap, merakla beklenen Shibarium blok zincirinde gas ücretlerini ödemek için kullanılacağından, Shibarium kullanıcılarının ağdaki herhangi bir işlemi gerçekleştirmek için bir BONE’a ihtiyaç duyacağı anlamına gelir.

BONE basımı da tamamlanmış durumda ve yeni BONE basılamaz. Aynı zamanda, Shiba Inu ekibi kalan 20 milyon BONE’u Shibarium doğrulayıcılarını toplam 250 milyon arzdan ödüllendirmek için tahsis etti. Ayrıca, Bone ShibaSwap artık LBANK, MEXC Global, CoinEx ve BitMart dahil olmak üzere birkaç büyük kripto para borsasında listeleniyor. Daha önce bildirildiği üzere, topluluk ayrıca, Singapur merkezli Crypto.com’un BONE‘u  listelemesi için sesini yükseltiyor.

BONE, Odak Noktası Oldu!

Google Trend verileri, Eyül ayında Shiba Inu ekosistemi Bone ShibaSwap’ın yönetim tokeni BONE’e yönelik talebin inanılmaz seviyelere ulaştığını ortaya koydu. Google aramalarında “BONE Token Nasıl Satın Alınır” ifadesi rekor kırıyor. Analistlere göre, BONE‘nun yatırımcının ilgisini çekmesinin birkaç nedeni bulunuyor. Öncelikle, merakla beklenen Shibarium lansmanı bu süreçte büyük rol oynuyor. BONE, Shibarium katman-2 Network’te önemli bir kullanım durumuna sahip.

BONE, Shibarium için yerel bir “Gas Token” görevi görecek, yani Shibarium ağındaki her kullanıcının herhangi bir işlem yapmak için bir BONE’a ihtiyacı olacak. Shibarium’da ekosisteminde BONE’nun kullanım durumu göz önüne alındığında, Shiba Inu topluluğu, Shiba Inu’ya kıyasla çok daha sınırlı sayıdaki BONE tokenlerini almak için acele ediyor. Toplamda,  230 milyon BONE token bulunuyor.

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