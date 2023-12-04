SHIB Ve Daha Fazlası! Büyük Eller Bu Kripto Paralara Yöneldi

Bitcoin ve altcoin dünyasında yaşanan son artışlar sonrasında balina hareketliliğinin ardı arkası kesilmiyor. Büyük eller önemli miktarlarda kripto para birimlerini hareket ettirerek piyasanın dikkatini çekmeye devam ediyor. Bu durum beraberinde bir iştahın açılmasına da vesile oluyor. Büyük ellerin yaptığı etkili hareketlere bir bakalım.

Büyük Eller Operasyonu: Önemli SHIB ve ETH İşlemleri Açıklandı

Hızlı ve kayda değer bir hareketle, yeni tanımlanan bir balina cüzdanı, son 30 dakika içinde Binance‘den 5 milyon 700 bin dolar tutarında 600 milyar SHIB‘lik bir para çekme işlemi gerçekleştirdi. Bu işlem, bu balina ile ilişkili başka bir cüzdanın sadece 9 gün önce Binance’den 2 milyon 300 bin dolara eşdeğer 250 milyar SHIB çektiği önceki bir işlemi takip ediyor. Bu durum ilgili balina cüzdanının SHIB biriktirmeye devam ettiğini gösterdi.

Başka bir işlemde ise önemli miktarda Ethereum işlemi iştah açtı. Blockchain faaliyetlerine daha yakından bakıldığında smartestmoney.eth’nin ilgi çekici manevraları ortaya çıktı. Cüzdan Aave’ye 2 milyon 700 bin dolar ödeme yaptı ve hemen ardından 23 milyon 900 bin dolar değerinde 9 bin 255 wstETH çekti. Daha sonra, Lido’da 23 milyon 900 bin dolar tutarında 10 bin 632 stETH için bir para çekme talebi başlatıldı. Kripto para topluluğu şimdiden spekülasyonlara başladı: Bu gelişme ETH satışının bir başlangıcı mı?

Kârlı Oyun: Balina 0x0e4’ün Gate.io’daki Stratejik Yatırımı

Sadece iki saat önce, balina cüzdanı 0x0e4 hesaplı bir hamle yaparak yaklaşık olarak 1 milyon 100 bin dolar değerinde 794 milyar 400 milyon PEPE token’ını 0,00000138 dolar fiyatla kripto para borsası Gate.io’ya yatırdı. Özellikle, bu token birikimi iki hafta önce ortalama 0,0000011 dolar fiyatla gerçekleşti. Netice olarak yüzde 23’lük etkileyici bir kazancı yansıtan 206 bin dolarlık önemli bir kârla sonuçlandı.

Kripto para piyasasındaki balina hareketlerini anlamak, yatırımcılara potansiyel piyasa değişimleri hakkında stratejik tahminler sağlıyor. Önemli miktarda SHIB ve ETH’nin çekilmesi, smartestmoney.eth’nin hesaplanmış eylemleriyle birleştiğinde, piyasa duyarlılığı ve potansiyel eğilimler hakkında sorular ortaya çıkarmakta.

Kripto topluluğu bu işlemlerin ardındaki nedenler hakkında spekülasyon yaparken, büyük ellerin yaptığı hamleleri takip etmek topluluk için önemli avantajlar sağlayabilir. Bu durum hangi kripto para birimlerinin popüler olduğunu göstermesi açısından da dikkat değer bir tablo sunuyor.