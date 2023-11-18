  SEC Yine Bildiğimiz Gibi! Bitcoin ve Altcoin’ler İçin Merakla Beklenen ETF Konusunda Flaş Açıklama!

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) önünde onay için bekleyen iki spot Bitcoin ETF’sine ilişkin kararları erteledi. ABD’deki ilk spot Bitcoin ETF’sini onaylama yarışında diğer spot Bitcoin ETF ihraççılarının gerisinde kalan Franklin Templeton ve Global X‘in spot Bitcoin ETF başvuruları için piyasa zaten bir erteleme bekliyordu. ABD’li federal düzenleyiciden gelen son erteleme kararı SEC’in onay için bekleyen tüm spot Bitcoin ETF’lerine ilişkin kararlarını ertelemesine neden olabilir.

SEC, Franklin Templeton ve Global X Bitcoin ETF’sine İlişkin Kararlarını Erteledi

SEC, dün geç saatlerde hem Franklin Templeton‘ın hem de Global X’in spot Bitcoin ETF’si başvurularına ilişkin kararlarını erteledi. Her iki şirketin de ilk başvurularını diğer Bitcoin ETF ihraççılarından daha sonra yapmaları, güncellenmiş başvurularının ABD’li SEC’e sunulmasını geciktirdi.

Bloomberg analisti James Seyffart, SEC’in Bitcoin ETF’lerine ilişkin yorum döneminin başlatmasını ve başvurularda en az 35 gün sürmesi gerektiğini belirterek “Bu konudaki yorum dönemi, genellikle birkaç gün süren Federal Kayıt’ta yayınlandıktan sonra başlar. Bu nedenle, özellikle Global X’in başvurusu için bir onay kararı Aralık ayının sonundan önce gelmeyecektir.” dedi.

Seyffart’ın da dikkat çektiği gibi kripto para yatırımcıları, SEC’in ABD’de doğrudan Bitcoin tutacak ilk borsa yatırım fonunu onaylayıp onaylamayacağına karar vermesi için biraz daha beklemek zorunda kalacak.

Tüm Spot Bitcoin ETF’lerine İlişkin Kararı Etkileyecek

Daha önce SEC, Brezilyalı varlık yönetimi şirketi Hashdex’in vadeli işlem tabanlı Bitcoin ETF’sini bir spot Bitcoin ETF’sine dönüştürme başvurusuna ilişkin kararı ertelemişti. SEC’in tüm başvuruları ertelemesiyle birlikte, gecikmelerin mevcut tüm spot Bitcoin ETF başvurularına ilişkin kararları etkilemesi bekleniyor.

Bloomberg’in kıdemli ETF analisti Eric Balchunas, kişisel X hesabından yaptığı bir paylaşımda WisdomTree ve Franklin’i çok geç başvuru yaptıkları ve geri çekilmeleri gerektiği için yarışa dahil etmediğini söyledi. Ayrıca SEC’in tüm spot Bitcoin ETF’lerini geciktirebileceğine de dikkat çekerek “Yeterince uzun sürdü. Lütfen bana SEC’in tüm S-1’lerin güncellenmesini ve ikinci tur yorumların yayınlanmasını beklemediğini söyleyin.” dedi.

Öte yandan SEC, spot Bitcoin ETF’lerinin nakit yaratması için borsalarla görüşme yapmaya başladı. SEC, önümüzdeki birkaç hafta içinde onlardan bu konuya yönelik gerekli değişiklikleri yapmalarını isteyecek.