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SEC Yarın Büyük Bir Şey Açıklayacak: Ripple İle Mi İlgili?

FOX Business gazetecisi Eleanor Terrett'e göre, SEC yarın potansiyel olarak büyük bir duyuru yapacak. Ripple ile mi ilgili?
15:20
9 Şubat 2023
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

FOX Business gazetecisi Eleanor Terrett’e göre, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) yarın potansiyel olarak büyük bir duyuru yapacak.

Ripple Anlaşması Olabilir Mi?

Gazeteci, duyurunun öğleden sonra için planlanan kapalı bir SEC toplantısının ardından gelebileceğini tahmin ediyor. Terrett’in raporu, Ripple ile bir uzlaşma, Kraken ile bir uzlaşma veya ABD’deki bireysel müşteriler için kripto stake etme yasağı da dahil olmak üzere çeşitli spekülasyonlara yol açtı.

Ripple’a karşı açılan SEC davasının sona yaklaştığı biliniyor. Avukat James K. Filan tarafından açıklandığı üzere, her şey özetlendi ve dava Yargıç Analisa Torres’in kararını bekliyor.

Özellikle, davada binlerce XRP sahibini temsil eden Avukat John E. Deaton, geçtiğimiz günlerde mahkeme kararından önce mahkeme dışı bir anlaşmanın gerçekleşmesinin olası olmadığını savundu. Avukat, düzenleyici kurumun LBRY’ye karşı açtığı davadaki karar ve FTX’in çöküşünden cesaret alarak sonuna kadar gitmeye istekli olduğunu belirtti. Sonuç olarak, bir uzlaşmanın ancak olası bir jüri yargılamasını ve temyizleri durduracak bir mahkeme kararından sonra gerçekleşeceğine inanıyor.

SEC ve Ripple

Ancak, avukatın bu tahmini yapmasından bu yana, özellikle LBRY davasında bazı koşulların değiştiğini belirtmek gerekir.

Avukatın Naomi Brockwell adına LBRY’nin SEC’in çözüm yollarını sınırlama talebini desteklemek üzere davaya müdahil olmasının ardından, avukat hakimin LBRY Kredi satışlarının temsil ettiği menkul kıymetlerin ikincil piyasa satışları için geçerli olmadığı yönündeki kararını netleştirdiğini bildirdi. Buna ek olarak avukat, yargıcın SEC’i kayıtlara geçmeye zorladığını ve yatırım sözleşmelerinin altında yatan varlıkların menkul kıymet olmadığını kabul ettiğini iddia etti.

Özellikle bu durum, SEC’in Ripple davasında XRP hakkındaki geniş iddialarına zarar verebilir. Bununla birlikte bu durum, Ripple doğrudan satışlarla ilgili bir galibiyet elde edebileceğinden, SEC’i anlaşmaya zorlamak için hala yeterli olmayabilir.

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