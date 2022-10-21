SEC ve Ripple arasındaki davada yeni bir gelişme yaşandı. Ripple avukatı Stuart Alderoty, 18 aylık bekleyişin ve 6 mahkeme kararının ardından Hinman belgelerinin ellerine ulaştığını açıkladı.

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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) kayıt dışı menkul kıymet satışı iddiasıyla 2020’nin Aralık ayında XRP’nin ihraççısı Ripple’ı ve iki üst düzey yöneticisine açtığı davada önemli bir gelişme yaşandı. Ripple avukatı Stuart Alderoty, 18 aylık bekleyişin ve 6 mahkeme kararının ardından Hinman belgelerinin ellerine ulaştığını açıkladı. Alderoty’nin açıklamasının üzerine bir açıklama da Ripple CEO’su Brad Garlinghouse’dan geldi. Garlinghouse, SEC’e sert yüklendi.

Hinman Belgeleri Ripple’ın Eline Geçti

Ripple avukatı Stuart Alderoty, 18 aylık bekleyişin ve 6 mahkeme kararının ardından Hinman belgelerinin ellerine ulaştığını açıkladı. Belgelerde SEC’in eski yöneticilerinden William Hinman’ın görev yaptığı dönemde Ether’in (ETH) menkul kıymet olmadığına dair ifadeleri yer alıyor.

SEC, sürekli olarak söz konusu kayıtların gizli kalmasını talep ederek birçok defa mahkemeye itirazda bulunsa da girişimleri karşılık bulmadı ve mahkeme belgeleri Ripple’a vermesine hükmetmişti. Ripple avukatı Alderoty’nin de değindiği gibi, 18 ay gibi oldukça uzun bir bekleyişin ve 6 mahkeme kararının ardından SEC, Hinman belgelerini Ripple’a teslim etmiş oldu.

Ripple CEO’su: Utanç Vericiliği Sizi Şoke Edecek

Alderoty’nin Hinman belgelerinin ellerine ulaştığını açıklamasının ardından kişisel Twitter hesabından konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, SEC’e sert çıktı ve insanların onlara inanmaması gerektiğini iddia etti.

Garlinghouse yaptığı açıklamada “SEC, şeffaflık ve açıklığa önem verdiğini düşünmenizi istiyor. Onlara inanmayın. Gerçek ortaya çıktığında davranışlarının utanç vericiliği sizi şoke edecek.” ifadelerini kullandı.

Ripple‘ın Eylül ayının sonuna doğru mahkemeden ara karar talep etmesi davanın şirketin lehine sonuçlanacağına dair spekülasyonlara neden olmuştu. Bu spekülasyonlarla SEC’in açtığı davadan dolayı bir süredir devam eden negatif sessizliğini bozan XRP yönünü yukarı çevirmiş ve kripto para piyasasının geri kalanından ayrışarak yükselmeye başlamıştı. Birkaç gün içinde büyük çıkış yapan XRP‘nin 23 Eylül’de 0,5382 dolara kadar çıktığı görüldü. Popüler altcoin, 22.28 milyar dolar piyasa değeri ile yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 3,03 düşüşle 0,4467 dolardan işlem görüyor.