  SEC’in Talebininin Reddedilmesi Sonrası Gözler XRP’ye Çevrildi! Yüzde 1100’lük Yükseliş Öngörüsü!

XRP boğaları, mahkemenin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) XRP davasıyla ilgili geçici temyiz başvurusunda bulunma talebini geir çevirerek reddetmesinin ardından sahalara geri döndü. XRP’nin fiyatı mahkeme kararının ardından yüzde 5’in üzerinde artışla 0,55 dolara kadar çıktı. O zamandan bu yana kazançlarının bir kısmını kaybeden popüler altcoin yazım sırasında son 24 saatte yüzde 4,34 yükselişle 0,5316 dolardan işlem görüyor.

Mahkeme Kararı XRP’nin Fiyatında Güçlü Yükselişin Tetikleyicisi Olabilir

SEC‘in Ripple‘a açtığı davanın son duruşmasında Yargıç Analisa Torress, SEC’in mahkemenin geçici itirazlarını dikkate alması için herhangi bir kanıt sunmadığını, bunun yerine mahkemenin Howey testine ilişkin yaklaşımının yanlış olduğuna odaklandığını belirtti.

Son mahkeme duruşması, SEC’in Ripple‘ın ihraç ettiği altcoin XRP’nin menkul kıymetler yasaları kapsamına alma girişiminin başarısız olduğunu ortaya koyuyor. Şimdi, New York Güney Bölge Mahkemesi bir sonraki duruşma tarihi olarak 24 Nisan 2024 olarak belirlendi.

Mahkemenin son kararı XRP yatırımcılarının bir kez daha gemiye atlamasına neden oldu ve hemen alımlar başladı. Temmuz ortasındaki mahkeme kararından kısa bir süre sonra, XRP fiyatı 1 dolara varan güçlü bir çıkış yapmıştı ancak, SEC’in karşı atağa geçmesi sonra 2023’teki en yüksek seviyesinden yüzde 50 düşerek tüm kazançlarını kaybetmişti.

Mahkemenin ABD’li federal düzenleyicinin geçici temyiz başvurusunu reddederek geri çevirmesi XRP’nin fiyatının yeniden 1 dolara varan bir yükseliş yapmasının tetikleyicisi olması beklenebilir. Böyle bir yükseliş için XRP’nin yukarı yönde öncelikli olarak 0,55 dolar direncinin aşması gerekiyor.

Kripto Para Uzmanı XRP’nin Fiyatında Yüzde 1100’lük Yükseliş Bekliyor

Ripple’ın Temmuz ortasında ABD’li SEC’e karşı kazandığı kısmi zaferden bu yana kripto para uzmanları XRP’nin fiyatı konusunda aşırı yükseliş bekleyen tarafa geçmeye başladı. Öyle ki kimi uzman altcoin‘in tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak rekor tazelemesini bekliyor.

Kripto para analisti Dark Defender, 1 Ekim’de XRP’nin fiyatının yüzde bin 100 gibi şaşırtıcı bir oranda artışla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 5,85 dolara ulaşabileceği öngörüsünde bulundu. Analistin analizi, XRP’nin Eylül sonundaki fiyat performansına ve ayı Doji mumu formasyonuyla kapatmasına dayanıyor. Doji mum formasyonu, bir varlığın kapanış fiyatının ayın açılış fiyatına benzer olduğunu gösterir. Bu örnekte, XRP Eylül ayına yaklaşık 0,511 dolardan başladı ve ayı 0,516 dolar civarında kapatarak Doji formasyonunu doğrulamış oldu.

Dark Defender, XRP için Doji formasyonunu olumlu bir işaret olarak yorumlarken, kısa vadede 0,66 doların yeniden test edilmesini öngörüyor. Dahası analistin analizi XRP’nin önündeki ilk direnç seviyesini çoktan aştığını gösteriyor.