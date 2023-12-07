SEC’ten Onay Çıkacak mı? Bitcoin ve Altcoin’ler İçin Flaş Açıklama!

Spot Bitcoin ETF’si heyecanı tavan yaparken Grayscale Investments CEO’su Michael Sonnenshein önemli açıklamalarda bulundu. Sonnenshein, “SEC ile sürekli olarak temas halindeyiz, iyimseriz” diyerek Bitcoin (BTC) ve altcoin yatırımcılarına pozitif mesaj gönderdi.

“SEC, Spot Bitcoin ETF’si Konusunda İlerleme Kaydetmek İstiyor”

Grayscale Investments CEO’su Michael Sonnenshein, şirketinin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile spot Bitcoin ETF’si hakkında yaptığı görüşmeler konusunda iyimser olduklarını söyledi. Sonnenshein Çarşamba günü Yahoo Finance’de yaptığı açıklamada, “İyimseriz. SEC ile sürekli olarak temas halindeyiz. Onlardan aldığımız sorular bize bu konuyla ilgilenmek istediklerini ve bu konuda ilerleme kaydetmeye istekli olduklarını gösteriyor.” dedi. Sonnenshein, ETF başvuruları için SEC‘in kendilerine herhangi bir zaman çizelgesi sağlamadığını da ekledi.

Bilindiği gibi Grayscale Investments ABD’de bir spot Bitcoin ETF‘si sunmak için mücadelesi veriyor. Varlık yönetimi şirketi geçen yıl amiral gemisi GBTC fonunun bir spot ETF’ye dönüştürülmesi başvurusunun reddedilmesinin ardından SEC’e dava açmıştı. Şirket, bu yılın Ağustos ayında üç hakim SEC’in geri çevirdiği başvuruyu yeniden incelemesi gerektiğine karar vermesiyle önemli bir zafer elde etti.

SEC Başkanı Gary Gensler ise kripto para piyasasına olumsuz sinyaller göndermeye devam ediyor. Eylül ayında Senato Bankacılık Komitesi’nde gerçekleştirilen bir oturumda, kurumun mahkemenin kararını hala incelemekte olduğunu söyledi. Bazı uzmanlar, mahkemenin Grayscale Investments kararının kendi lehlerine bir karara yol açabileceğini söylese de Gensler, kripto para projeleri ve şirketlerini eleştirmeye, dolandırıcılık ve manipülasyonla ilgili endişelerini dile getirmeye devam ediyor.

Sonnenshein, JPMorgan CEO’suna Yanıt Verdi

JPMorgan CEO’su Jamie Dimon‘un Çarşamba Senato Bankacılık Komitesi duruşması sırasında Bitcoin ve altcoin’leri hedef alması ve hükümetin yerinde olsa kripto parayı kapatacağını söylemesi ündeme bomba gibi düşmüştü. Yahoo Finance, Sonnenshein’a Dimon’un bu yorumu hakkında ne düşündüğünü sordu.

Sonnenshein, her yöneticinin yeni teknolojiler konusunda kendi görüşlerine sahip olacağını belirterek “Böyle yaparsanız büyük bir adım geri atmış olursunuz. Bu varlık sınıfının burada kalacağı, yatırımcıların bu varlık sınıfına olan ilgisinin artacağı ve tam da bu tür kuruluşların, bu eski kurumların, bu bankaların bu yeni teknolojileri hesaba katmak için iş modellerini geliştirmeye çoktan başlamış oldukları konusunda hiçbir şüphe yok” eklemesini yaptı.