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SEC Neden XRP’nin Bir Menkul Kıymet Olduğunu İddia Ediyor? Avukat Konuştu!

SEC davanı kazanabilecek mi? Argümanını güçlü biçimde savunabiliyor mu? Davanın muhtemel sonucu ve etkileri ne olacak?
18:05
26 Eylül 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

İki yıla yakın süredir devam eden Ripple davası artık sonuca hiç olmadığı kadar yaklaştı. Fakat sonuç hakkında fikir yürütebilmek için SEC’in şirketi neyle suçladığını bilmek gerekiyor. Ripple davasını yakından takip eden bir Avukat Ripple davasında SEC’i zorlayan şeylerin altını çiziyor. Ayrıca bu görüş Ripple davasının muhtemel sonucuyla ilgili de yatırımcılara fikir veriyor.

Ripple Davasını Kim Kazanır?

ABD SEC ve Ripple arasındaki uzun süredir devam eden yasal savaşta Özet Karar için atılan son adım XRP yatırımcılarına rahat nefes aldırdı. Kısa süre içinde %50 yükselen XRP 0,5 doların üzerine çıktı. Bundan yaklaşık 10 gün önce özet karar duyurusunu son dakika olarak paylaşıp fiyatın hızla artabileceğinden zaten bahsetmiştik. Nitekim öyle de oldu. Bununla birlikte, Avukat James Filan, SEC’in iddialarını sunulan önergelerden yorumladı.

SEC, XRP’nin başlı başına bir menkul kıymet olduğunu ispat edemiyor. Ancak XRP yatırımlarının Ripple ve diğer yerel token sahiplerinden oluşan ortak bir kuruluşa yapılan ortak bir yatırım olduğunu ve bunu ancak menkul kıymet satışıyla gerçekleşebileceğini savunuyor. Yani XRP bir menkul kıymet değil ancak menkul kıymetten başka bir şey de olamaz diyor. SEC ister yatay ister dikey ortaklık yoluyla olsun, ortak girişime yapılan bir yatırım olduğu teziyle davayı kazanmaya çalışıyor.

Özet karar talebinde yargıcın ya kazanını seçmedi ya da davayı reddetmesi gerekiyor. Son evraklara göre kesin bir kazanan belirlemek güç ve SEC de bu durumdan yorulmuş olacak ki uzlaşmaya gidip özet karar başvurusunda bulundu. Büyük ihtimalle davanın sonucu XRP yatırımcılarının lehine olacaktır. Çünkü SEC bile kazansa Ripple Labs tarafından ödenecek tazminat ciddi bir miktar olmayacak. Diğer iki seçenekte de (davanın reddi veya Ripple zaferi) yine kazanan Ripple Labs ve XRP yatırımcıları olacak.

Ripple Davası Son Durum

Bu arada, XRP davasındaki Amicus Curiae ve John Deaton, SEC’in önemli Özet Kararında neyin eksik olduğunu vurguladı. SEC herhangi bir uzman yorumuna güvenmiyor. Ayrıca tokenin fiyat korelasyonunu kanıtlama girişiminde de başarısız oldu. Geçmişteki uzman yorumları SEC’in başına iş açmıştı ve bundan sonraki davalarda da benzer problemlerle karşılaşmak istemiyorlar.

SEC tarafından Ripple’ın fiyatlarını kontrol etme çabalarını yansıtan bir yorum yok. Bununla birlikte, XRP sahiplerinin veya yatırımcıların kazançlarıyla Ripple şirketinin başarısıyla alakalı bağ da ispat edilemiyor. Nitekim Ripple Labs son birkaç yılda çok sayıda devletle üst düzey anlaşma yaptı fakat XRP fiyatı benzer bir performans göstermedi.

Son olarak Ripple tarafı Avukat Bethan Rhian Jones’u ekibine katıyor. Jones’un Kellogg Hansen ile birlikte savunma ekibinin gücünü katlayacağı düşünülüyor.

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