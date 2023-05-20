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  •   SEC Kıskacındaki XRP’nin İhraççısı Ripple 2 Ödül Birden Kazandı!

SEC Kıskacındaki XRP’nin İhraççısı Ripple 2 Ödül Birden Kazandı!

Özet

  • SEC kıskacındaki San Francisco merkezli Blockchain şirketi Ripple 2 ödül birden kazandı.
  • Dijital Para Konferansı 2023'de Ripple'ın CBDC birimi ve üst düzey yöneticisi James Wallis ödüllendirildi.
  • Ripple, kısa süre önce küresel CBDC platformunu duyurmuştu.
17:56
20 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

San Francisco merkezli Blockchain şirketi Ripple, merkez bankası dijital paraları (CBDC’ler) segmentindeki yenilikleri ve liderliği için tanınmanın bir sembolü olarak iki ödül birden kazandı. Bu başarı, ABD dekakorn’unun büyük ses getiren CBDC platformunu duyurmasıyla aynı dönemde yakalandı.

Dijital Para Konferansı 2023’de Ripple’a İki Ödül

SEC’in açtığı dava ile gündemden düşmeyen Blockchain şirketi Ripple’ın CBDC‘ler için Pazarlama Müdürü görevini yürüten Mary Hall’in kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şirketin Mexico City’de gerçekleşen prestijli kripto para etkinliği Dijital Para Konferansı 2023’te iki ödül birden kazandığını söyledi.

Merkez bankası bağlantılarından sorumlu başkan yardımcısı olan üst düzey Ripple yöneticisi James Wallis, Yılın Dijital Para Lideri ödülüne layık görüldü. Wallis, 2019’un Mayıs ayında Ripple’a katılmadan önce 17 yılı aşkın bir süre IBM’de görev yaptı. IBM’den Ripple’a geçen Wallis, küresel satış ve operasyonlardan sorumlu başkan yardımcılığı görevini üstlendi.

Konferansta ayrıca Ripple’ın CBDC birimi Dijital Para İçin En İyi Sürdürülebilirlik Ödülü’ne layık görüldü.

AWS, Stellar, Visa ve Fireblocks tarafından desteklenen ve Currency Research sponsorluğundaki konferans, bu yıl 17-19 Mayıs tarihlerinde Mexico City’de gerçekleştirildi.

Ripple, CBDC Segmentindeki Liderliğini Güçlendiriyor

Ripple’ın merkez bankası dijital paralarına (CBDC’ler veya devletler tarafından ihraç edilen stablecoin’ler) dönük gösterdiği çabalarının yüksek bilinirliği, kısa süre önce küresel CBDC platformunu duyurmasıyla paralellikler gösteriyor.

Ripple, 19 Mayıs 2023 tarihinde CBDC hizmetini küresel kullanıma açtı. Platform, başlangıcından itibaren Palau, Bhutan, Karadağ ve Hong Kong olmak üzere dört ülkenin merkez bankasınca kullanılacak.

Blockchain şirketi, bundan önce söz konusu ülkelerin merkez bankası birimlerinin temsilcileriyle iş birlikleri yaptığını duyurmuştu. Ripple ayrıca dijital euro ve dijital İngiliz sterlini de dahil olmak üzere Avrupa’daki büyük CBDC girişimlerinin de bir parçası olmayı başardı.

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