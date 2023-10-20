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SEC İçin Game Over! Spot Bitcoin ETF’si Konusunda Coinbase CLO’sundan Flaş Çıkış!

Özet

  • Coinbase'in Baş Hukuk Sorumlusu Paul Grewal SEC'in bir spot Bitcoin ETF'sini onaylayacağına inandığını açıkladı.
  • Grewal, SEC'in yasalara uygun hareket etmesi halinde spot Bitcoin ETF'lerini onaylaması gerektiğini vurguladı.
  • Grewal'ın yorumları kripto para piyasasında spot Bitcoin ETF'lerinin onaylanması beklentisini artırıyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
16:15
20 Ekim 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

ABD merkezli büyük kripto para borsası Coinbase‘in Baş Hukuk Sorumlusu Paul Grewal, yaptığı açıklamada ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) bir spot Bitcoin ETF’sini onaylayacağına olan inancını ifade etti. Mike Novogratz, Cathie Wood ve Larry Fink gibi önemli figürlerin yanı sıra Grewal da SEC’in Grayscale’e karşı mahkemede kaybetmesinin spot Bitcoin ETF’nin onayı için önemli olduğunu düşünüyor.

Coinbase CLO’su Paul Grewal: SEC, Bir Spot Bitcoin ETF’sini Onaylamak Zorunda

Coinbase CLO’su Paul Grewal, CNBC ile yaptığı röportajda SEC’in yasal çerçevede bir spot Bitcoin ETF’sini onaylamak zorunda olduğunu ifade etti. Ne zaman bir onayın geleceğini tahmin etmenin mümkün olmadığını, ancak onayın kesin olarak geleceğini vurgulayarak, “ETF başvurularının kabul edilmesine büyük umutla bakıyorum, çünkü yasalar gereği kabul edilmeleri gerekiyor” dedi.

Grewal, ABD Temyiz Mahkemesi‘nin SEC’in Bitcoin ETF başvurularını keyfi veya kaprisli bir şekilde reddedemeyeceğini açıkça belirttiğine dikkat çekti. Bilindiği gibi mahkeme, dünyanın en büyük kripto fon yöneticisi Grayscale‘in devasa Bitcoin fonunu (GBTC) bir spot ETF’ye dönüştürme talebi konusunda SEC’in aleyhine bir karar verdi. Mahkeme kararı sonrasında Grayscale, SEC’in kabul etmeyerek geri çevirdiği spot Bitcoin ETF’si başvurusunu yeniden düzenleyerek ABD’li federal kuruma tekrar sundu.

SEC, federal hakimler tarafından kripto şirketlerine yönelik eylemlerini yeterince açıklayamamakla eleştiriliyor. Uzmanlar, ABD’li federal düzenleyici kurumunun şu anda spot Bitcoin ETF’si başvuru sahipleriyle iş birliği yapıyor olmasının onayın işareti olduğuna inanıyor.

Spot Bitcoin ETF’si Onayı Coinbase’e de Fayda Sağlayacak

Öte yandan Coinbase’in bir kripto para borsası olarak spot Bitcoin ETF’sinin onaylanmasının beklenen en büyük faydalanıcılarından biri olduğuna dikkat çekiliyor. Şimdiye kadar SEC’in eylemleri, kripto para piyasasındaki işlem hacmini ve yatırımcılarını önemli ölçüde etkiledi. Uzmanlar, SEC’in sadece yasaları takip etmesi gerektiğini ve yasaları uygularken tarafsız olması gerektiğini savunarak, onayın kripto para piyasasına yatırımcıları yeniden çekeceği ve işlem hacminde artışı tetikleyeceğini değerlendiriyor.

Coinbase ayrıca SEC’in başlattığı dava sürecinde, ABD’li federal düzenleyici kurumun kripto para piyasasını düzenleme yetkisini aştığını iddia ederek ciddi bir savunma yapıyor.

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