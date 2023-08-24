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  •   SEC Davası Sonrası Binance’in ABD Pazar Payı Düşerken Coinbase ve Kraken Yükselişte!

SEC Davası Sonrası Binance’in ABD Pazar Payı Düşerken Coinbase ve Kraken Yükselişte!

Özet

  • ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Binance'e açtığı dava nedeniyle ABD kripto borsası Binance.US'un pazar payı düştü.
  • Coinbase ve Kraken gibi borsalar, Binance.US'un kaybettiği pazar payını geri kazandı ve büyüdü.
  • Coinbase, SEC davasına rağmen pazar payını artırdı ve spot Bitcoin ETF başvurularında öne çıktı; Binance ise hem ABD hem de Rusya'da hukuki sorunlarla karşılaştı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
22:50
24 Ağustos 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

ABD’deki kripto para borsası, Haziran ayı başlarında sektördeki en büyük isimlerden bazılarına açılan davalardan bu yana radikal bir sarsıntı geçirdi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından Binance’e (BNB) karşı açılan davanın, borsanın ülkedeki operasyonları için bir çalkantı oluşturdu.

Analitik Şirketi Açıklamaları!

Dijital varlıkların veri sağlayıcısı Kaiko’ya göre ABD’nin en büyük iki ticaret platformu Coinbase (COIN) ve Kraken , Binance’in Amerika kolunun son üç ayda kaybettiği pazar payının tamamını geri aldı. Binance. US, gergin piyasa yapıcıların ve yatırımcı büyük ölçekli kaçışının ticaret platformundan likiditeyi çekmesiyle tüm bu dönemin en büyük kurbanlarından biri oldu.

Pazar payı Nisan ortasındaki %20’den Ağustos itibarıyla %1’in altına düşerek dünyanın en büyük finans piyasasındaki büyümeyi ciddi biçimde sekteye uğrattı. Buna karşılık yine bir SEC davasından etkilenen Coinbase’in pazar hakimiyetini %60’a çıkararak ABD pazarındaki ayak izini nasıl genişletmesi dikkat edilmesi gereken bir durum olabilir.

ABD’nin en büyük borsası dava sonucunda bazı aksaklıklar yaşasa da, büyük bir yükseliş tetikleyicisi teraziyi lehine çevirdi. Coinbase, Fidelity gibi TradFi devleri ve yakın zamanda spot Bitcoin (BTC) ETF’leri için başvuruda bulunan çok daha fazlası, Coinbase’i gözetim paylaşım ortağı olarak seçti.

ABD’den Kripto Geliştirmesi!

Bu durum Coinbase’in ülkede kripto spot ticareti için başvurulan platform haline gelmesiyle sonuçlandı. ABD gözetimi açısından dünyanın en büyük borsası için işler daha da kötüleşebilir. Kripto devinin Rusya’daki faaliyetleri ABD Adalet Bakanlığı’nın radarına girdi ve uzmanlar cezai bir iddianamenin yakın olduğuna inanıyor.

Mayıs ayı başlarında ABD hükümeti, Kremlin’in Ukrayna’daki askeri harekatı nedeniyle Rus kullanıcıların ekonomik yaptırımları aşmasına izin verdiği iddiaları üzerine Binance hakkında bir soruşturma başlatmıştı. Suçlama Binance tarafından defalarca reddedildi. FUD’a rağmen Binance, kripto para ticaretinde tartışmasız lider olmaya devam etti. CoinGecko’nun verilerine göre borsa, son 24 saatte 6,2 milyar doların üzerinde işlem gerçekleştirdi; bu rakam, ikinci sıradaki Coinbase’den neredeyse altı kat daha fazla.

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