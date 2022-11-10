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Kripto para piyasası yeni bir kriz ile boğuşurken, Terra Classic (LUNC) hedefine doğru ilerlemeye devam ediyor.

LUNC, Neden Yeşilde?

Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) dip seviyelere düşerken, Terra Calassic (LUNC) son 24 saatte %9 artmayı başardı. FTX krizinin etkileri, Binance’ın, “kötüye kullanılan müşteri fonları” ve “iddia edilen SEC soruşturması” gerekçesiyle geri adım atmasının ardından piyasa yine derin bir sessizliğe büründü. Bazı analistler, Terra’nın mevcut kaos karşısındaki performansının, zincirin kullanım ve yakım mekanizması eklemede kaydettiği ilerlemenin bir kanıtı olduğunu iddia ediyor. Öte yandan, Twitter’daki topluluk üyelerine göre, piyasa kızıla bürünürken LUNC’un yeşilde kalması büyük, merkezi borsalara yönelik devam eden düzenleyici incelemesi karşısında token’ın en merkeziyetsiz proje konumunda olması.

Topluluk tarafından benimsenmeyi artırmak için yardımcı programlar devam ediyor. Bu süreçte, ilk Dapp büyük önem teşkil ediyor. Ayrıca küresel çapta bilinen ve bir kripto ödeme ağ geçidi olan FCF Pay de LUNC’u platformuna ekledi. İşlemler zincir üzerinde gerçekleştirileceğinden, %0,2 vergi/yakım uygulaması tüm LUNC ödemeleri için de geçerli olacak ve böylece devam eden yakım programına katkıda bulunacak. Özellikle, ekip tarafından paylaşılan ilk Dapp uygulaması ile ilk haftada 10.5 milyondan fazla LUNC yakıldı. Bu girişim, yakım girişimini desteklemek, yardımcı programı ve yakım mekanizmasını dengelemek için kullanıcıları ödüllendirmeye yönelik bir adım. Terra Rebels’e göre, terra classic v23 yükseltmesinin Aralık ayında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Yatırımcıların risk iştahındaki düşüşe rağmen, topluluk, LUNC arzını azaltmaya ve benimsemeyi teşvik etmeye odaklandı.

Çabalar, Devam Ediyor!

Terra Classic’in bu yılın başlarındaki büyük çöküşünden sonra topluluk liderliğindeki bir proje haline gelmesi dönüm noktası oldu. Topluluk üyeleri, net bir yol haritası sunarak LUNC’un değerini artırmanın yollarını arıyorlar. Topluluktaki ve sektördeki bazı söylentiler, dikkat çekiyor. LUNC’un Coinbase‘de listeleneceğine dair haberler yayılmaya devam ediyor. Bu söylentilerin geçen haftaki ralli üzerinde de etkili olduğu iddia ediliyor. Bilindiği gibi, ana plan Terra Classic’in toplam arzını azaltmak. Bu hedefe ulaşmak için ağ, LUNC yakımlarını artırmanın yanı sıra stake etmeyi de yeniden başlattı. Tüm Terra Classic zincir üstü işlemlerde token yakımı için farklı önerilerde bulunuldu. İlk başta, tüm LUNC on-chain işlemleri için %1,2 vergi/yakım ücreti uygulandı.

Bu sayede birçok token yakıldı. Ancak, bu mekanizmada işlem hacmi muazzam bir şekilde düştü. Daha sonra topluluk vergi/ yakım oranını %0,2’ye düşürdü. LUNC yakım ücretinin %10’u, Terra Classic’in gelişimine yardımcı olmak için topluluk havuzuna tahsis ediliyor. Birden fazla kripto para borsası, LUNC yakımlarını desteklemek için teklifi platformlarında uyguladı. Binance, token’ın alım satım faaliyetlerinden elde edilen ücretleri yakmak için bir mekanizma uygulayarak LUNC yakmalarını daha yüksek seviyelere çıkardı.