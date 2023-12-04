Şaşırtan Boğa İşaretleri! Bitcoin Ve Altcoin’lere Para Yağdırdılar  

Kripto para borsası Bybit’in yayınladığı bir rapor kurumsal yatırımcıların portföy tercihlerine ışık tuttu ve stratejik hamleler yaptıklarına vurgu yaptı. Rapor, özellikle Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) alanında varlık dağılımında kayda değer bir değişim olduğunu vurgulayarak, kurumsal yatırımcıların değişen piyasa duygularına odaklandı.

Kurumsal Yatırımcılar: Kripto Portföyüne Genel Bakış

Araştırma dönemi boyunca, kurumsal yatırımcılar iyi çeşitlendirilmiş bir kripto portföyü sergiledi. Özellikle, varlıklarının yüzde 45’i stablecoin’lerde durdu. Yüzde 50’si stratejik olarak her zaman baskın olan Bitcoin ve Ethereum’da yer aldı. Ayrıca kalan yüzde 5’i de altcoin’lere ayrıldı. Bu dengeli dağılım, kurumsal yatırımcıların temkinli ancak fırsatçı yaklaşımını yansıtıyor.

Bitcoin varlıklarındaki kayda değer artış, kurumsal yatırımcılar için 2023 yılının ilk üç çeyreğine damgasını vurdu. Eylül ayında, Bitcoin’e yönelik genel olumlu piyasa duyarlılığı ile uyumlu bir hareket olarak, kurumsallar varlık portföylerinin yüzde 50’sini BTC’ye tahsis ettiler. Bu artış, yasal mücadelelerdeki iyimser sonuçlara bağlanabilir ve SEC tarafından spot bir Bitcoin ETF‘nin potansiyel onayı için beklentiyi körükleyebilir.

Ethereum’un elde tutma yüzdesi Nisan ayındaki Shapella güncellemesi beklentisiyle yılın başlarında artarken, Shapella sonrası bir düşüş yaşadı. Bununla birlikte, kurumsal yatırımcılarda Eylül ayından itibaren Ethereum tutma yüzdesinde alışılmadık bir artış görüldü. Bu durum kripto varlıklara yönelik belirgin bir olumlu duygu sergiledi.

Stablecoin Dinamikleri

Kurumsal ve bireysel yatırımcılar arasındaki stablecoin dinamiklerinde net bir farklılık ortaya çıkmakta. Bireysel yatırımcılar, kaldıraç uygulamalarından etkilenerek sürekli olarak en yüksek stablecoin yüzdesini korumaktalar.

Öte yandan kurumsal yatırımcılar düşüş piyasaları sırasında stablecoin yüzdesinde bir düşüş ve yükseliş aşamalarında bir artış sergilediler. Bu durum kurumsal yatırımcılardaki piyasa zamanlamasının ustalığına işaret etti.

Piyasa Eğilimlerinin Ortasında Kurumsal İyimserlik

Eylül ayında kurumsal yatırımcılarda stablecoin tutma yüzdesinde keskin bir düşüş yaşanırken, BTC ve ETH yüzdelerinde kayda değer bir artış görüldü. Bu eğilim devam ederse, kurumsallar arasında piyasanın gidişatına ilişkin artan iyimserliğin devam etmesi söz konusu. Bununla birlikte, kurumsallar altcoin’ler konusunda temkinli bir duruş sergilemeye devam ediyor ve elde tutma yüzdeleri istikrarlı bir düşüş gösteriyor.