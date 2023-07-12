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  •   Santiment’ten Yatırımcılara Uyarı: Bu İki Stablecoin’de Yükseliş Hızlanabilir!

Santiment’ten Yatırımcılara Uyarı: Bu İki Stablecoin’de Yükseliş Hızlanabilir!

Özet

  • Santiment, borsalardaki Tether (USDT) ve US Dollar Coin'in (USDC) arzını izlenmesi gerektiğini belirtti.
  • Firma, Tether ve USDC'nin ortalama dolar yatırım yaşını izlemesini önerdi.
  • Santiment Ethereum'un gas fee ücretlerinin de token'ı harekete geçirebileceğini belirtti.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
15:05
12 Temmuz 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Analitik şirketi Santiment’e göre, piyasa değerine göre ilk iki stablecoin’in zincir üstü verileri, kripto para piyasalarının fiyatta başka bir artış için ne zaman hızlanacağına dair ipucu verebilir.

Stablecoin’lerde Kritik Durum!

Santiment yeni bir analizde, analistlerin borsalardaki Tether (USDT) ve US Dollar Coin’in (USDC) arzını izlemesi gerektiğini belirtti. Bunun nedeni olarak ise kripto para birimlerinin fiyatlarında “bir şeyler gelişmekte” olduğunu gösterebileceğini ileri sürdü. Santiment konu hakkındaki raporlarında şu ifadelere yer verdi:

Özellikle USDT ve USDC arzları, piyasa genelindeki fiyat artışlarından hemen önce Mart ayında USDC ile gördüğümüz gibi hızla borsalara taşınabilir.

Analitik firması ayrıca analistlerin en büyük 10 USDT ve USDC adresinin stablecoin ekleyip eklemediğine dikkat etmesi gerektiğini belirtiyor. Ek olarak Santiment, yatırımcıların Tether ve USDC’nin ortalama dolar yatırım yaşını izlemesini önerdi. Ortalama dolar yatırım yaşı, satın alma fiyatı ile ağırlıklandırılmış blok zincirindeki tüm token’ların ortalama yaşıdır. Analitik şirketi açıklamalarında şunları vurguladı:

Ortalama dolar yatırımı yaşı, ‘doğrulayıcı’ metriği dediğimiz şeydir. Bu çizginin eğrisi aşağı doğru hareket etmeye başladığında, kripto pazarlarındaki herhangi bir yükselişin, gelecekte fiyatları daha da yukarı çekmek için hareket eden hareketsiz paralar tarafından doğrulandığını gösteriyor. Ayrıca stablecoin’ler söz konusu olduğunda, cüzdanlarda durgun bir şekilde duran eski kripto paraların hareketi genellikle çok iyi bir işaret olabilir.

Ethereum Raporları!

Öte yandan analitik şirketi Santiment, önde gelen akıllı sözleşme platformu olan Ethereum (ETH) içinde yeni rapor yayınlamıştı. Analitik şirketi raporlarında Ethereum’un gas fee’lerinin, kripto para birimini 1.900 dolarlık bir kırılma aralığına itebileceğini vurgulamıştı. Santiment’e göre Ethereum’un işlem maliyetlerindeki bu düşüş, özellikle bu ayın başlarında gözlemlenen ani ücret artışı göz önüne alındığında, çok ihtiyaç duyulan bir gereksinim olduğunu öne sürdü.

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