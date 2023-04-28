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Santiment’ten Ripple’a (XRP) Kritik Rapor! Altcoinde Güncel Veriler!

Dünyaca ünlü veri analitik platformu Ripple'ın (XRP) son verilerini paylaştı! Kripto para biriminde güncel veriler fiyata etki edecek mi?
14:43
28 Nisan 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ripple (XRP), ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nu (SEC) içeren geniş çapta kamuoyuna duyurulan davada olası bir çözüm öncesinde, 2023 için ilk çeyrek kazanç raporunu yayınladı. Ripple, 2023’te özet kararla ilgili bir karar beklediğini belirtti ancak belirli bir ay veya dönemden bahsetmedi.

Ripple’a SEC Etkisi!

Popüler altcoin Ripple, 2023’ün ilk çeyreğinde etkileyici bir performans kaydetti ve net XRP satışları bir önceki çeyreğe göre %60 artışla 361,06 milyon dolara ulaştı. Bu durum, Ripple’ın talep üzerine likidite (ODL) ödeme çözümünün büyümesini yansıtıyordu.

XRP defterindeki (XRPL) zincir üstü aktivite, işlemlerin %9 artarak 116 milyona ulaşmasıyla üst üste ikinci çeyrekte arttı. Yükseliş, non-fungible token (NFT) ortamındaki ve merkezi olmayan borsa (DEX) ticaret hacimlerindeki güçlü büyümeden güç aldı.

2022’de XLS-20’nin piyasaya sürülmesinden bu yana XRPL’de bir milyondan fazla NFT basıldı ve DEX hacimleri 2023’ün ilk çeyreğinde %34 artarak 115 milyon dolara yükseldi. Ayrıca yeni cüzdanların sayısı ilk çeyrekte keskin bir şekilde düşerek benimseme konusundaki endişeleri tetikledi.

Ripple Raporları!

Rapor ayrıca Ripple geliştiricileri tarafından önerilen ve blok zincirleri arasında kripto varlıkların ve verilerin transferini kolaylaştırmayı amaçlayan yeni birlikte çalışabilirlik standardını (XLS-38d) vurguladı. Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, raporu Twitter’da paylaşırken ABD düzenleyici ortamını eleştirdi. Ancak Avrupa ve BAE gibi diğer pazarların kripto faaliyetlerini teşvik etmek için attığı adımlara övgüde bulundu.

CoinMarketCap verilerine göre XRP, son 24 saat içerisinde %2,86 oranında bir artışla bu yazının kaleme alındığı tarihte büyük kriptolar arasında en çok kazanan oldu. Veri analitik firması olan Santiment’e göre, balina işlemlerindeki büyük sıçramanın kanıtladığı gibi, büyük adresler yoğun bir şekilde ticaret yapmaya başladı. Ayrıca 10 milyon ila 100 milyon token tutan cüzdan sayısındaki artışa bakıldığında, balinaların biriktiği anlaşılabilir.

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