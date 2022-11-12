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  •   Santiment Verilerine Göre Yatırımcısını Üzen Hangi Altcoin Dipte?

Santiment Verilerine Göre Yatırımcısını Üzen Hangi Altcoin Dipte?

Kripto paralarda gözle görülür bir düşüş tekrar yaşanmaya başlamışken bazı altcoin'ler seviyesel olarak uzun zamanların en kötü dönemini geçiriyor.
01:30
12 Kasım 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto piyasası 900 milyar dolar piyasa değerinin altına düşerken, Stellar Lumens (XLM) iki yılın en düşük seviyesine ulaşarak düşüşe eşlik etti. CoinMarketCap’e göre XLM, 11 Kasım’ın erken saatlerinde 0,0828 dolara ulaştı. Bu değer, token’ın 13 Kasım 2020’de 0,0806 dolardan işlem görmesinden bu yana ulaştığı en düşük değer oldu.

Bu beklenmedik bir bomba olmasa da, pek çok yatırımcı bu kadar düşük seviyelere ulaştığını görmek istemiyor olabilir. Aynı zamanda, bu durum XLM’in son olaylardan sonra emsallerinin izinden gitmesi olarak da tanımlanabilir. Fiyat dışında XLM’nin diğer kısımlarının da etkilendiği görüldü.

Düşüş Sezonu Etkileri

Santiment verilerine göre, Stellar’ın geliştirme faaliyeti önemli ölçüde azaldı. Bu yazı yazılırken, geliştirme faaliyeti 1 Kasım’daki 20,35 seviyesinden 13,29’a düşmüştü. Bu nedenle, XLM ekosisteminde çok daha az yükseltme yapıldığı açıktı. Benzer şekilde, piyasadaki son düşüş, önemli bir ağ artışı olsa bile bir daralmayı önleyemeyebilirdi.

Buna ek olarak, XLM yatırımcıları kripto piyasasına altcoin’i ellerinde tutmaya devam edecek kadar güvenmiyormuş gibi görünüyordu. Yazım saatine göre, 24. sıradaki kripto para biriminin hacmi %48,39 oranında azalmıştı. Bu veriler, önceki günden yazının yazıldığı zamana kadar satışların arttığını gösterdi.

Yukarıdaki Santiment verilerine dayanarak, XLM 0,96 dolardan işlem görürken toparlandı. Yine de, kısa fiyat artışından yararlanan yatırımcılar, hacim düşüşü nedeniyle erken çıkmayı tercih etti.

Sosyal baskınlığına gelince, XLM son zamanlarda insanların ilk aklına gelen kripto paralardan biri olmaktan uzak görünüyordu. 0,063’lük değeriyle, yalnızca birkaç kişinin Stellar Lumens ile ilgili sosyal arama ve tartışmalara yatırım yaptığı sonucunu çıkarılabilir. Bu durum göz önüne alındığında, XLM’de yaşanabilecek bir toparlanmanın Bitcoin (BTC) yükselişinden kaynaklanabileceği iddia edilebilir.

Değerler XLM İçin Ne Diyor?

Dört saatlik grafikte XLM, son zamanlarda 0,09 dolar seviyesini geri kazanma konusundaki ısrarla duruşundan vazgeçmeye hazır görünüyordu. Bunun nedeni, üstel hareketli ortalamanın (EMA) bir mücadeleye işaret etmesiydi.

Yazım zamanında, başlangıçta satıcılar için kontrolü yeniden ele geçiren 50 EMA (camgöbeği), şimdi 20 EMA (mavi) ile bir mücadele içinde görünüyordu. Bu, XLM’in bir sonraki hareketinin nötr kalmak olacağı anlamına geliyor olabilir. Yönlü hareket endeksi (DMI) için, alıcılar (yeşil) XLM’i hala yükseliş yönünde itebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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