Santiment, güncel metriklere işaret ederek ADA'nın piyasadaki yükseliş eğiliminin devam etmesi durumunda güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayabileceğini belirtti.

Güncel verilere işaret eden Santiment, Cardano blokzincirinin yerel kripto para birimi ADA fiyatının balinaların kâr realizasyonları ile baskılandığını ifade etti. Santiment, mevcut eğilimin oldukça pozitif olduğunu ve ADA’nın kısa vadede yeniden bir yükseliş ivmesi yakalayabileceğini belirtti.

Santiment, Güncel Verilere İşaret Etti

Santiment, ADA‘nın hafta içerisinde kaydettiği son yükseliş hareketlerine karşın balinaların kâr satışlarından dolayı fiyatın baskılandığını ifade etti. ADA fiyatının önemli ölçüde baskılandığını belirten Santiment, güncel metriklerin ADA adına oldukça olumlu olduğunu ve ADA’nın kısa vadede yeniden bir yükseliş ivmesi yakalayabileceğini yazdı. Santiment, piyasadaki yükseliş eğiliminin devam etmesi durumunda ADA’nın yeniden güçlü yükseliş hareketlerine devam edebileceğini belirtse de kısa yüksek volatilite fiyat hareketlerinin bir süre daha devam edebileceğini ekledi.

ADA’da Güncel Teknik Görünüm

Cardano blokzincirinin yerel kripto para birimi ADA, son aylarda oldukça yüksek oranlarda değer kaybetmesine ve Mart ayı içerisinde 0,80 dolar fiyat seviyelerine kadar gerilemesine karşın, Bitcoin‘in 48.000 dolar fiyat seviyelerine yükselmesi ile birlikte yeniden yukarı yönlü bir ivme yakaladı. ADA yakaladığı bu yukarı yönlü ivme ve son haftalarda kaydettiği yükseliş hareketlerinin ardından 1,20 dolar fiyat seviyelerine ulaştı.

Bu yazıda yer aşan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.