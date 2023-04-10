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Santiment: Bir İyi Bir de Kötü Haber! Kripto Para Kralına Dikkat!

On-chain analiz nedir? Santiment'in iyi ve kötü haberi ne? Kripto para yatırımcılarını umutlandıran şey neydi?
18:30
10 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto kralı son 24 saatte 28.500 doları aştıktan sonra tekrar 28.300 doların altına düştü. Altcoinler ise sakindi. Bitcoin blockchain tabanlı bir dijital varlık ve blockchain üzerindeki hareketler izlenebiliyor. Bu onun en iyi özelliklerinden biri ve aynı zamanda yatırımcıların da en büyük yardımcısı. Evet, blockchain izlenebilirliği yatırım kararlarında son derece dikkate alınıyor.

On-Chain Analiz Nedir?

Blockchain izlenebilir dedik. Bunu şuna benzetebiliriz. Dünyadaki tüm banka hesap hareketlerini görebiliyorsunuz ve insanları neler alıp sattığını tek tek öğrenebiliyorsunuz. Dünyada gerçekte ne kadarlık itibari para birimi olduğundan tutun da bölgenizdeki en yüksek ciroyu yapan markete kadar birçok veriye bu şekilde erişebilirdiniz. Zengin yatırımcıların tahvil, hisse senedi veya farklı yatırım araçlarına yöneldiğini de görebilirdiniz. Onların yönelimi size bazı fikirler verirdi.

Blockchain size bunu sunuyor. Tüm blockchain tabanlı uygulamalara talep, alım satım detayları, transferler ve daha birçok veri blockchain tarayıcıları aracılığıyla erişilebilirdir. Peki tek tek cüzdanlara girip hareketler hakkında bilgi edinmeye çalışmak zor olmaz mı? Kesinlikle zor ve bu zorluğa karşı blockchain analiz şirketleri kurulmuştur. Bunlar büyük verileri anlamlı hale getirir ve ağdaki hareketleri izleyebilmeniz için size çeşitli araçlar sunar. Yerdeyken bir anda gökyüzüne çıkarsınız ve görüntü o kadar nettir ki büyük bir şehrinizin hangi köşesinde ne olduğundan haberdar olursunuz. Santiment bunu yapıyor. Ayrıca bir iyi bir de kötü haberleri var.

Kripto Paralara Dikkat

On-chain analiz şirketi Santiment Bitcoin’in (BTC) 2021’in ilk yarısında 60 bin dolara koştuğu sırada görülen bir sinyalin alındığını raporladı. Analiz firmasına göre, Bitcoin yatırımcılarının artan sayısı, Bitcoin’in sadece birkaç ay içinde yaklaşık 30.000 dolardan 2021’in ilk ATH seviyesine ulaştığı dönemki görünüme benziyor.

“Yatırımcıların birikimlerini uzun vadede hareketsiz tutmaktan giderek daha fazla memnun oldukları görüldüğü için Bitcoin hodler’larının oranı artıyor. BTC’nin ilk kez 64.000 doların üzerine çıktığı Ocak 2021’den Nisan 2021’e kadar benzer bir eğilim gördük.”

Peki kötü haber ne? Firma, BTC’nin değeri en son Haziran 2022’de görülen fiyat seviyelerine yükselmiş olsa da Bitcoin‘in dolaşım hızının 2023 boyunca durgun olduğunu söylüyor. Santiment, günlük taşınan benzersiz BTC sayısının şu anda 105.000 olduğunu ve bunun geçen yıl Haziran ayında günde dolaşan 239.000 Bitcoin‘den önemli ölçüde daha az olduğunu belirtiyor.

“Bitcoin 28.000 dolar seviyesinde ve taşınan tekil tokenlar endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Orta/uzun vadeli boğa koşularının doğrulamasını ararken, fayda artıyor olmalıdır. Şimdilik günde 105.000 BTC hareket ediyor ve bu rakam Haziran 22’deki bir yıllık zirveden %56 daha az.”

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