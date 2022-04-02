Kripto analitik firması Santiment, güncel verilere işaret ederek balina aktivitesinde %100’den fazla artış olan ve piyasa değeri sıralamasında ilk 100 içerisinde olan yedi kripto para birimine dikkat çekti. Ayrıca Santiment, teknik görünümde düşüş sinyali veren altcoin’e de değinerek yatırımcıları uyardı.

Santiment, Güncel Verilere İşaret Etti

Kripto analitik firması Santiment, Litecoin (LTC), Axie Infinity (AXS), Maker DAO (MKR), Chiliz (CHZ), Compound (COMP) ve TrueUSD (TUSD) olmak üzere bu altı altcoin’deki balina aktivitesindeki artışa dikkat çekti. Ayıca Santiment, popüler DeFi protokolü Aave’nin büyüyen ağ etkinliğine ve mevcut durumda yakaladığı yükseliş ivmesine karşın AAVE’nin düşüş sinyalleri verdiğini belirtti. Güncel verilere ve metriklere işaret eden Santiment, MRV’nin şu anda aşırı yüksek olduğunu ve kısa vadede kâr satışlarının fiyata etki edebileceğini ifade ederek yatırımcıları uyardı.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), günün erken saatlerinde yükseliş hareketlerine hız kazandırarak 46.500 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Bitcoin’deki bu yükseliş, kripto para piyasasına da yukarı yönlü bir ivme kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son yükseliş hareketlerinin ardından 3.500 dolar fiyat seviyelerine önemli ölçüde yaklaştı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri ise CoinGecko verilerine göre 2,26 trilyon doları aştı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcıların, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.