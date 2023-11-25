BITCOIN (BTC)

Santiment Açıkladı! Bitcoin’in 40.000 Dolar Olmasını Bu Gelişme Besleyecek

Özet

  • Santiment’ten bugün Bitcoin’in 40 bin dolara yolculuğu için açıklama geldi.
  • Açıklamada Tether balinalarına vurgu var.
  • Buna göre sermaye akışı yaklaşımı dikkat çekti.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Bitcoin, 5 Mayıs 2022’den bu yana ilk kez 38 bin 300 dolara ulaşarak önemli bir atılım gerçekleştirdi. Bu artışın ardındaki nedenlerin ne olduğuna yönelik olarak yaklaşımlar var. Ayrıca Bitcoin fiyatını 40 bin dolar seviyesine getirecek itici faktörün ne olacağı da açıklandı. Açıklamayı kripto para analiz şirketi Santiment yaptı. Vurgu özellikle Tether (USDT) balinalarına yönelik.

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Santiment: Tether Balinaları Bitcoin’in Yükselişini DestekliyorBitcoin Fiyatında Son Durum

Santiment: Tether Balinaları Bitcoin’in Yükselişini Destekliyor

Santiment’e göre artışın ve Bitcoin’in 40 bin dolara doğru yolculuğunun taşıyıcı gücü Tether balinaları. Santiment’e göre Bitcoin fiyatındaki artış son altı ay içinde piyasaya topluca 1 milyar 670 milyon dolar enjekte eden en büyük 100 Tether adresinden gelen kayda değer bir katkı ile çeşitli faktörlere bağlanıyor.

santiment kripto cointurk

Özellikle Tether’da (USDT) balina alım gücünün devam etmesi, kripto para biriminin yakında 40 bin doları aşabileceği beklentilerini artırıyor. Bitcoin’in son rallisinin ortasında, Tether balinalarının etkisi giderek daha belirgin hale geldi.

Tether alım gücündeki artış, Bitcoin’in 40 bin dolar bariyerini aşma potansiyeli için önemli bir gösterge. Bu eğilim devam ederse, piyasada artan bir yatırımcı güvenine işaret edecek ve potansiyel olarak önümüzdeki haftalarda daha fazla kripto para bitcoin için yükseliş momentumunun önünü açacak.

Bitcoin Fiyatında Son Durum

Kripto para Bitcoin’e baktığımızda bugün iki defa 38 bin direncini aştığını gördük. Ancak fiyat sonrasında 38 bin seviyesinin altına indi. Yazıyı yazarken de 37 bin 825 dolar seviyesinden işlem görüyor. Bitcoin için bu ileri ve geri hareketler neticesinde short ve long pozisyonlarda önemli tasfiyelerin gerçekleştiği ifade ediliyor.

Coinglass verilerin baktığımızda son 24 saatte Bitcoin’de 27 milyon 550 bin dolarlık tasfiyelerin gerçekleştiğini görüyoruz. Bu durum piyasada Bitcoin’in konumunu sağlamlaştırması olarak yorumlanıyor. Zira fiyat artışı öncesi hem altlardaki hem de üstlerdeki pozisyonların temizlenmesi önemli.

btc tasfiye cointurk

Netice olarak baktığımızda Santiment, Tether balinaları ile Bitcoin’in fiyat hareketleri arasındaki etkileşimi yakından izliyor. Kripto para analiz şirketine göre Bitcoin’in 40 bin doları aşması beklentisi, bu etkili Tether sahiplerinin devam eden sermaye akışıyla besleniyor. Piyasa geliştikçe, kripto para Bitcoin’in performansı ve Tether (USDT) balina aktivitesi arasındaki işbirliği kısa vadede kripto para manzarasını şekillendirecek gibi duruyor.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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