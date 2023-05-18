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  •   Şaka Değil Hedef 120 Dolar! En Eski ve Güçlü Altcoinler Arasında!

Şaka Değil Hedef 120 Dolar! En Eski ve Güçlü Altcoinler Arasında!

Özet

  • LTC Coin ağındaki aktiflik yüzde 200 arttı.
  • Balina işlemleri 2023 başına göre önemli ölçüde yükseldi.
  • Fiyat eğer 105 dolar direncini aşabilirse 120 dolara ulaşabilir. Ancak 90 dolar desteği kritik.
17:30
18 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

20 binin üstünde altcoin var ve bunları çoğu önümüzdeki yıllarda unutulacak. Ancak yıllardır ayakta kalanlar da var. Bu yüzden birçok eski yatırımcı çok sayıda ayı piyasasından sağlıklı çıkmayı başarmış altcoinlere daha fazla ilgi gösteriyor. Litecoin bunlardan biri ve bugünlerde yeniden gündemde kendine yer buluyor.

Litecoin Yorum

Halving için sadece 68 gün 5 saat kaldı ve bu süre madencilerin performansına bağlı olarak değişiyor. Ancak önceki iki halving yatırımcılara ciddi kazanç getirmişti ve üçüncüsü henüz beklenen yükselişi tetikleyemedi. Yine de LTC Coin piyasa genelinde iyi performans gösteriyor. Son 1 haftada kıdemli altcoin %16 değer kazanarak ilk 10 kripto para sıralamasında en iyi performans gösteren varlık oldu.

LTC-20 token standardının kısa süre önce piyasaya sürülmesi Litecoin ekosistemine yeni bir canlılık getirmiş gibi görünüyor. Hatırlarsanız BRC-20 standardının Bitcoin ağındaki işlemleri kilitlemesiyle bu alanda ciddi bir talep oluşmuştu. Bitcoin’e alternatif olarak başlatılan Litecoin 1 Mayıs’tan bu yana, yeni açılan cüzdan sayısında ciddi artış görüyor.

LTC Coin rallisi çok sayıda bireysel yatırımcının 1’den az LTC cüzdanı oluşturmasıyla başladı. Ancak, on-chain veriler artık balinaların da işin içine girdiğini gösteriyor. Bu kısa ve orta vadede (yaklaşan halving ile birlikte düşünürsek) LTC Coin fiyatının yükselebileceğini söylüyor.

LTC Coin Fiyat Tahmini

LTC Ordinals Protocol (LTC-20) token standardı ağ aktivitesini artırdı. Santiment’in verilerine göre Litecoin Günlük Aktif Adresleri (DAA) Mayıs ayında %200’ün üzerinde artış gösterdi. Bu metrik ağdaki benzersiz cüzdanların hareketliliğini izler ve artıyor olması altcoin fiyatı için pozitiftir. Aşağıdaki grafik, Nisan ayındaki maksimum 237.000 adresten 10 Mayıs’ta kaydedilen 832.000’in üzerine nasıl yükseldiğini göstermektedir.

Litecoin balinaları 2023 başından daha aktif ve IntoTheBlock’un Küresel Para Girişi/Çıkışı (GIOM) verileri, LTC Coin fiyatının 120 dolara ulaşabileceğini gösteriyor. Fakat 105 dolar direnci aşılmak zorunda olunan zorlu bir hedef. 105 dolardan 5,83 milyon LTC satın alan 101 milyon yatırımcının kar satışları bunu daha da zorlaştırabilir.

Kısa vadede 90 doların üstünde tutunmayı başaran (şu an 92 dolar) LTC Coin fiyatı 120 dolar hedefiyle 105 direncini test edebilir. Eğer destek kaybedilirse sıradaki hedef 82 dolar desteği olacaktır.

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