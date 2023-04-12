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Kripto para piyasasında halihazırda devam eden yüksek volatilite, hafta başında önemli ölçüde artış gösterdi. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), hafta başında kaydettiği değer artışları ile birlikte Salı günü 30.400 dolar seviyelerine ulaşmasının ardından güne düşüş ile başladı ve 30.000 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. XRP de piyasanın yeniden düşüşe geçmesi ile birlikte 0,5 dolar seviyelerine geriledi. Whale Alert, piyasadaki bu yüksek volatilite devam ederken son günlerde gerçekleştirilen büyük ölçekli XRP transferlerine dikkat çekerek güncel verileri paylaştı.

XRP, Kritik Fiyat Seviyelerinde

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), Salı günü 30.400 dolar seviyelerine kadar yükselmesinin ardından güne düşük oranlı değer kayıpları ile başladı ve 30.000 dolar seviyelerine geriledi. Kripto para piyasası, yeniden düşüşe geçti ve kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, güne çeşitli oranlarda değer kayıpları ile başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap’in güncel verilerine göre 1,22 trilyon dolar seviyelerine geriledi. XRP de kripto para piyasasındaki bu düşüş eğiliminin de etkisiyle %3’e yakın bir değer artışı kaydederek 0,5 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Whale Alert, Güncel Verileri Paylaştı

Hafta başındaki yükseliş ivmesinin etkisiyle 0,52 dolar seviyelerine ulaşan XRP, Bitcoin’in ve kripto para piyasasının yeniden düşüşe geçmesi ile birlikte son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %3’e yakın bir değer artışı kaydederek 0,5 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Portföyünde oldukça yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran ve kripto ekosisteminde ‘balina’ olarak tabir edilen adreslerin gerçekleştirdiği büyük ölçekli işlemlere ilişkin verileri paylaşan Whale Alert, son günlerde gerçekleşen yüksek miktarlardaki XRP transferlerine dikkat çekti. Whale Alert’in paylaştığı verilere göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde farklı anonim adresler arasında 460 milyondan fazla XRP transferi gerçekleşti. Son 24 saatlik bu süre zarfında, tek seferde gerçekleşen en büyük ölçekli işlemde, güncel fiyatlar ile ortalama 90 milyon dolar değerinde 177 milyon adet XRP bilinmeyen bir adresten bir başka bilinmeyen bir adrese aktarıldı. Balina aktivitesindeki bu artışa dikkat çeken çok sayıda analist, geçmişte birçok kez büyük ölçekli kripto varlık transferlerindeki artışın sert bir fiyat hareketine işaret ediyor olabileceğini belirtti ve kripto para yatırımcılarını uyardı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.