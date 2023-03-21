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Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), sabah saatlerindeki düşüşlerin ardından gün içerisinde yeniden düşük oranlı değer artışları kaydetmeye başladı ve 28.000 dolar fiyat seviyelerine ulaştı. Kripto para piyasası, gün içerisinde yeniden hareketlendi. Öte yandan XRP, piyasadaki bu dalgalı fiyat hareketlerine karşın gün içerisinde güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %10’u aşan bir değer artışı kaydederek 0,42 dolar fiyat seviyelerine ulaştı.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Kripto para piyasası, sabah saatlerinden bu yana kaydedilen volatilitesi yüksek fiyat hareketleri ile birlikte yine hareketli bir gün geçirdi. Bitcoin (BTC), kaydettiği son fiyat hareketlerinin ardından 28.000 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başlarken Ethereum (ETH) da 1800 dolar fiyat seviyelerini geride bıraktı. Kripto para piyasasının toplam değeri, CoinMarketCap verilerine göre 1,17 trilyon dolar seviyelerine ulaştı. Öte yandan geçmiş haftalarda yüksek oranlı değer artışları kaydeden Immutable (IMX) ise son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %10’un üzerinde bir değer kaybı kaydederek güçlü bir düşüş ivmesi yakaladı. Öte yandan XRP, saatler içerisinde değer artışlarına hız kazandırdı ve yönünü yeniden yukarı çevirerek güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı.

Saatler İçerisinde %10’u Aşan Değer Artışı

Kripto para piyasasındaki dalgalı fiyat hareketlerine karşın XRP, saatlerin içerisinde değer artışlarına hız kazandırarak güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı. XRP, saatler içerisinde %12’ye yakın bir değer artışı kaydetti ve 0,42 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kaydettiği bu yükseliş ile birlikte XRP, CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlı değer artışı kaydeden ilk 3 kripto para birimi arasında yer aldı. Aynı zamanda XRP’nin piyasa değeri de 21 milyar dolar seviyelerini geride bıraktı.