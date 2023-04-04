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DOGE, Twitter web sitesinin logosunun Dogecoin ile değiştirilmesi ile birlikte oldukça güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı. CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatte %30’a yakın bir yükseliş kaydeden DOGE, piyasa değeri sıralamasında da 7.sıraya yerleşti. Dogecoin’deki bu yükseliş ivmesi devam ederken kripto analiz platformu Lookonchain de Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile saatler içerisinde gerçekleşen büyük ölçekli DOGE transferlerine ilişkin verileri paylaştı.

DOGE, Twitter’ın Dogecoin Hamlesi ile Yükselişe Geçti

Tesla CEO’su Elon Musk, Twitter’ satın almadan önce de sosyal medya hesaplarından geçmiş yıllarda birçok kez Doegoin ile ilgili spekülatif paylaşımlarda bulundu. Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasının ardından da kamuoyunda platformda yapılabilecek olası değişikliklere ilişkin birçok farklı beklenti oluşmuştu. Dün akşam saatlerinde de Twitter’ın web sitesi logosunu Dogecoin ile değiştirmesi ile birlikte DOGE, yönünü yukarı çevirdi ve yükseliş yönlü bir ivme yakaladı.

DOGE, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %30’a yakın bir yükseliş kaydederek CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte en yüksek oranlı değer artışı yaşayan kripto para birimlerinin başında yer aldı. Bu değer artışlarının etkisiyle DOGE, aynı zamanda piyasa değeri sıralamasında da önemli bir yükseliş kaydederek 7.sıraya yerleşti. Aynı zamanda DOGE’nin işlem hacminde de CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %600’ün üzerinde bir artış kaydedildi.

Lookonchain, Güncel Verileri Paylaştı

On-chain veri analizi platformu Lookonchain, DOGE’deki bu yükseliş ivmesi devam ederken dün akşam saatlerinden bu yana gerçekleşen büyük ölçekli DOGE transferlerine ilişkin güncel verileri Twitter hesabından paylaştı. Portföyünde bulundurduğu DOGE miktarı bakımından en büyük 5. Dogecoin balinası olarak kabul edilen adres, Twitter’ın Dogecoin hamlesinden sonra saatlerin içerisinde güncel fiyatlar ile ortalama 60 milyon dolar değerinde 650 milyonluk DOGE transferi gerçekleştirdi. Öte yandan WhaleAlert’in paylaştığı bir başka paylaşıma göre portföyünde oldukça yüksek miktarlarda kripto varlık tutan başka bir adres te bilinmeyen bir başka adrese 300 milyon adet DOGE aktardı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.