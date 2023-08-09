Kripto para sektöründeki gelişmeler hız kesmeden devam ediyor ve ülkelerin kendi kripto para birimlerini çıkarmaları da buna dahil. Özellikle 2019 yılında hız kazanan merkez bankası destekli kripto para fikri, birçok ülke tarafından tamamlanan bir projeye dönüştü. Rusya da bunlardan birisi olma yolunda ilerliyor.

Ruslar, Dijital Rubleye Tepkili

Rusya’nın en büyük bankacılık haber sitelerinden birisi olan BankInform.ru tarafından yapılan bir anket ise Rusların bu konuda ne düşündüğünü ortaya koyuyor. Aktarılan bilgilere göre, sitenin katılımcılarından %32’si gibi önemli bir kısmı Rusya’nın merkez bankası tarafından piyasaya sürülecek olan Dijital Rubleye hiç ama hiç güvenmiyor. Bunun bir çeşit dolandırıcılık olduğu iddia edilirken buna dikkatle yaklaşılması gerektiği de yine aynı katılımcılar tarafından vurgulanıyor.

Ankete katılanların %21’i, konuyla ilgilenmediğini belirtirken %13 ise Rusya’nın kendi kripto para birimine bir şans verileceğinin altını çizdi. Rus vatandaşlarının büyük bir kısmı buna endişe ve tepki ile yaklaşsa da proje ilerlemeye devam ediyor. İlk olarak 2020 yılında duyurulan Dijital Ruble, bundan iki yıl sonra ise taslağın sunulması ile hız kazandı. Kısa süre önce Duma meclisi tarafından onaylanan bu taslak şimdi ise asıl meclise sunuldu. Bunun en az iki yıl daha süreceği belirtilirken gelişmelerin kesinlikle heyecan verdiği görülüyor.

Rusya, Kısıtlayıcı Bir Proje İle Gündemde

Dijital Geliştirme Bakanlığı tarafından Temmuz ayında yapılan açıklamada ülke genelinde söz konusu kripto paranın kullanımının 2025-27 yıllarını bulacağı belirtilmişti. Planlar bu şekilde resmen onaylanırken aslında dijitale geçiş de duyuruldu. Dijital Rublenin bir kripto para veya stablecoin olmadığı da belirtilse de birçok kişi bunu kripto para olarak görmekte. Rusya’nın burada bir şekilde dahili kontrol koyacağı da tahmin edikiyor.

Çin’in kendi dijital para birimi de benzer kısıtlayıcı özelliklere sahip ve Rusya’nın kesinlikle bunlara benzer özellikler ile anılacağı ifade edilebilir. Yine de dijital paraların gelmesi ile kripto paraların daha fazla kabul göreceği düşünülüyor.